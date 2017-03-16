Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/03/2017 17:49

Åžahan GÃ¶kbakar mÃ¼jdeyi verdi ikinci kez baba oldu

Åžahan GÃ¶kbakar

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, ikinci kez baba oldu. GÃ¶kbakar bu haberi sevenleriyle paylaÅŸtÄ±

Åžahan Gökbakar mutlu haberi sosyal medya hesabÄ± üzerinden takipçileriyle paylaÅŸtÄ±. 

Ä°ÅŸte Åžahan  Gökbakar'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: 

CanÄ±m kÄ±zÄ±m hoÅŸgeldin... Ömrün güzel olsun, saÄŸlÄ±k ve baÅŸarÄ± dolu, mutlu bir hayat aksÄ±n önünde... VicdanlÄ± ve iyi bir insan ol canÄ±m kÄ±zÄ±m. Yürekli ol. Merhametli ol. Sevgi dolu ol. Ä°yi huylu ol..Hep gülümse inÅŸallah... AslÄ±nda ne söylesem ne dilesem boÅŸ, sen sadece ANNEN gibi ol yeter bana...HayatÄ±mda tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en güzel kalp ANNEN'de çünkü. Hep çok sev anneni kÄ±zÄ±m, hiç üzme. Seni bana o verdi, kÄ±ymetlimdir unutma...Seni cok seviyorum kalbimi pembeye boyayan minik prensesim...

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