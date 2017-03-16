Evlilik programlarÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±yor Esra Erol yeni iÅŸini buldu bile

Bir gazete yazarÄ±, evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lma kararÄ±na karÅŸÄ±n Esra Erol'un yeni bir projeyle ekranlara geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

TelevizyonlarÄ±n hem en çok izlenen, hem de en çok eleÅŸtirilen yapÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda evlilik programlarÄ± geliyor. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ'un bu konuda gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendiklerini ve sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±yla birlikte, televizyon kanallarÄ±nda yer alan evlilik programlarÄ±nÄ±n sunucularÄ±nÄ±n da yeni projeleri konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±.

SÄ°NA KOLOÄžLU KALEME ALDI

Milliyet gazetesi yazarÄ± Sina KoloÄŸlu, 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana evlilik programlarÄ± yapan sunucu Esra Erol'un, Ä°zdivaç programÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± sonrasÄ±nda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. KoloÄŸlu, ünlü sunucu Esra Erol'un yeni projeler için kollarÄ± sÄ±vadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon ATV'de yeni bir projeyle yer alacaÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

"BEN ONURSUZ BÄ°R Ä°NSAN DEÄžÄ°LÄ°M"

Esra Erol'dan programÄ±nÄ±n dün yayÄ±nlanan bölümünde evlilik programlarÄ±nÄ±n sonu geliyor haberlerine yanÄ±t geldi. CanlÄ± yayÄ±nda açÄ±klama yapan ve sezon sonunda artÄ±k bu mesleÄŸi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ima eden Esra Erol ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ben onursuz bir insan deÄŸilim. Benim ÅŸerefim, benim onurum her ÅŸeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öÄŸrendim çünkü. Yok artÄ±k! Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaÅŸÄ±yor. Ben o çamurla yaÅŸayamam." Esra Erol'un bu konuÅŸmayÄ± yaparken sesinin titrediÄŸi ve gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± dikkat çekti.