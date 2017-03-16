7 ay Ã¶nce doÄŸum yapan Megan Fox cesur pozlarÄ±yla herkesin beÄŸenisini topladÄ±

Bir iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± markasÄ± iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Megan Fox, yakÄ±n zamanda anne olmasÄ±na raÄŸmen fit vÃ¼cuduyla herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z Megan Fox bir iç çamaÅŸÄ±rÄ± firmasÄ± için kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti. 30 yaÅŸÄ±ndaki Fox'un cesur pozlarÄ± dikkat çekti.GeçtiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda anne olan ünlü oyuncu Megan Fox, güzelliÄŸinden hiç bir ÅŸey kaybetmediÄŸini bir kez daha kanÄ±tladÄ±. Fox, fit vücudundan hiçbir ÅŸey kaybetmediÄŸini de herkese gösterdi. Frederick Hollywood adlÄ± iç çamaÅŸÄ±rÄ± markasÄ±nÄ±n yüzü olan ünlü oyuncu, aynÄ± zamanda firmanÄ±n hissedarÄ± ve yaratÄ±cÄ± yönetmeni de oldu. Fox, firma için bir kapsül koleksiyon da hazÄ±rladÄ±. Marka geçtiÄŸimiz gün kampanya reklamÄ±nÄ± da yayÄ±nladÄ±. Koleksiyonun temasÄ±na uygun çekilen reklam filmi ÅŸu an sosyal medyada en çok paylaÅŸÄ±lan paylaÅŸÄ±mlardan biri oldu.

Ä°ÅŸte Fox'un o fotoÄŸraflarÄ±:

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