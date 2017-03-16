Pop mÃ¼ziÄŸinin devleri buluÅŸtu bu yazÄ± sallar mÄ±yÄ±z paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundular

Hadise, Demet AkalÄ±n ve GÃ¼lÅŸen Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde buluÅŸarak "bu yazÄ± sallar mÄ±yÄ±z" notuyla gÃ¶nderiyi paylaÅŸtÄ±lar.

Pop müziÄŸin üç ünlü ismi Hadise, Demet AkalÄ±n ve GülÅŸen öÄŸle yemeÄŸinde buluÅŸtu.Hadise, yemekte çekilen fotoÄŸrafÄ± "Bu yazÄ± sallar mÄ±yÄ±z?" notuyla paylaÅŸtÄ±. Yemekte Hadise'nin, AkalÄ±n'la GülÅŸen'i yaz aylarÄ±nda iÅŸlettiÄŸi ve ablasÄ±na ait olan Bodrum'daki beach club'ta sahne almalarÄ± konusunda ikna ettiÄŸi öÄŸrenildi. Üç ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±klarÄ± fotoÄŸraflar kÄ±sa sürede toplamda yüz binin üzerinde beÄŸeni aldÄ±. Üç ünlü ismin birlikte çektirdikleri samimi fotoÄŸraflarÄ± hesaplarÄ±ndan paylaÅŸmasÄ± ve yaza dair ortak planlar oluÅŸturmasÄ± Hande Yener'e karÅŸÄ± bir ittifak olarak deÄŸerlendirildi. Demet AkalÄ±n ile Hande Yener arasÄ±ndaki gerilim son günlerde zirve yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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