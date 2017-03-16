Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/03/2017 20:55

AltÄ±ncÄ± bÃ¶lÃ¼mde dizisi final yaptÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu bunalÄ±mÄ± atmak iÃ§in saÃ§larÄ±nÄ± boyattÄ±


Star TV'de yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizi "Ä°Ã§imdeki FÄ±rtÄ±na"nÄ±n 6. bÃ¶lÃ¼mde final yapmasÄ± Merve BoluÄŸur'un saÃ§larÄ±ndaki deÄŸiÅŸikliÄŸin en bÃ¼yÃ¼k nedeni olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Star TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Ä°çimdeki FÄ±rtÄ±na'nÄ±n reytingleri düÅŸük gelince dizi final yapma kararÄ± aldÄ±. Dizi bitince Merve BoluÄŸur saçlarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Görenler, "bunalÄ±mÄ± böyle atlatÄ±yor" dedi. Uzun siyah saçlarÄ± ile dikkat çeken güzel oyuncu radikal bir kararla saçlarÄ±nÄ±n uçlarÄ±nÄ± bembeyaz yaptÄ±. OynadÄ±ÄŸÄ± dizi erken final yapÄ±nca görenler, "oyunculuktan yüzü gülmedi bunalÄ±mÄ± atlatmak için saçlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapmÄ±ÅŸ" diye yorumda bulundu.

Ä°ÅŸte Merve BoluÄŸur'un yeni imajÄ±: 

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