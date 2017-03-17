8 aylÄ±k iliÅŸkisini bitirdi bir haftada unuttu Ã¼nlÃ¼ model dudak dudaÄŸa yakalandÄ±

Julian Edelman ile 8 aylÄ±k iliÅŸkisini bitiren Victoria's Secret modeli Adriana Lima, yeni sevgilisi Matt Harvey ile bir otelde Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Amerikan futbolunun yÄ±ldÄ±zÄ± Julian Edelman 8 aylÄ±k iliÅŸkisini geçtiÄŸimiz hafta bitiren dünyaca ünlü model Adriana Lima, yeni bir aÅŸka yelken açtÄ±. Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiÄŸimiz hafta Julian Edelman'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. BrezilyalÄ± model, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde bir kiÅŸiyle fotoÄŸraf paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ± ve bu kiÅŸinin yeni sevgilisi olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.

DUDAK DUDAÄžA YAKALANDILAR

Ancak bu gündemin üzerinden 2 gün geçmeden güzel model yeni sevgilisinin dudaklarÄ±ndan öperken yakalandÄ±. Romantik dakikalar yaÅŸayan taze aÅŸÄ±klar kimseyi umursamadÄ± ve bir süre öpüÅŸmeye devam etti. 27 yaÅŸÄ±ndaki Matt Harvey ile görüntülenen 35 yaÅŸÄ±ndaki Adriana Lima, tüm gece yeni aÅŸkÄ±yla vakit geçirdi. Matt Harvey bu dünyaya eski deÄŸil daha önce de adÄ± Ania Cywinska, Devon Windsor ve Anne Vyalitsyn gibi modellerle anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.