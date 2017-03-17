Ä°zdivaÃ§ gelinin ismi herkesi ÅŸok etti

Zuhal Topal'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±na katÄ±lan yeni gelin adayÄ±nÄ±n isminin 'YediyÄ±l' olmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Gelin adayÄ± isminin hikayesini canlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±.

Uzun süredir gündemden düÅŸmeyen izdivaç programlarÄ±nda bu kez gelin adayÄ±nÄ±n ismi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Star TV'de yayÄ±nlanan Zuhal Topal'la programÄ±na Murat amca'nÄ±n taliplisi olarak gelen gelin adayÄ± 'YediyÄ±l' hanÄ±m isminin ilginç hikayesini canlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±. Annesinin 7 yÄ±l boyunca çocuÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ± belirten gelin adayÄ±, "7 yÄ±l sonra ben olunca 'YediyÄ±l' ismini veriyorlar" dedi.