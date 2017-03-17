Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/03/2017 11:20

Feci Ã¶lÃ¼m Hamile model raylarda Ã§ekim yaparken trenin altÄ±nda kaldÄ±


ABD'de 19 yaÅŸÄ±ndaki hamile model tren raylarÄ±nda yapÄ±lan Ã§ekim sÄ±rasÄ±nda bir trenden kaÃ§arken diÄŸerinin altÄ±nda kalarak can verdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde 19 yaÅŸÄ±ndaki genç bir model, tren raylarÄ±nda yapÄ±lan bir çekim sÄ±rasÄ±nda tren çarpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Hamile olan Fredzania Thompson'un ölümünden kÄ±sa süre önce çekilen fotoÄŸraflar ise ailesi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.Emniyet yetkilileri, olay sÄ±rasÄ±nda Thompson'un bir yönden yaklaÅŸan treni görüp raylardan çekilirken diÄŸer yönden gelen trenin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Genç kadÄ±nÄ±n annesi Hakamie Thompson, kÄ±zÄ±nÄ±n hep model olmayÄ± hayal ettiÄŸini ve o gün ilk iÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

RAYLARDA ÖLÜMLER ARTIYOR

Bölgedeki tren hatlarÄ±nÄ± iÅŸleyen Union Pacific ÅŸirketinin temsilcisi Earl Chatman, kazadan hemen önce Thompson'u fark eden görevlilerin korna çaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve treni durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat bu çabalarÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Federal Demiryolu Ä°daresi'nin verilerine göre ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nda 813 kiÅŸi tren raylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bu sayÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 8.45'lik bir artÄ±ÅŸ anlamÄ±na geliyor.

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