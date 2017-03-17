ÅžofÃ¶rÃ¼yle aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na karÅŸÄ± GÃ¼lben Ergen'den zehir zemberek sÃ¶zler

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu GÃ¼lben Ergen'in ÅŸofÃ¶rÃ¼yle fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na sebep oldu.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Gülben Ergen, yakÄ±n dostu Åžahabettin AydÄ±n ile fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Daha sonra bu magazin gündeminde yeni sevgilisi ÅŸoförü çÄ±ktÄ± diye yorumlandÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± bu haberleri görünce Instagram hesabÄ±ndan ateÅŸ püskürdü.

"O ÅžOFÖRÜM, DEÄžÄ°L AÄ°LEMÄ°ZÄ°N GÖZBEBEÄžÄ°"

Gülben Ergen hakkÄ±nda çÄ±kan haberlere cevapsÄ±z kalmadÄ±. Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± eski fotoÄŸrafÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± yorum ile paylaÅŸarak haberi yapanlara ateÅŸ püskürdü. Ergen paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: "DemiÅŸim ki onu bu edep ve terbiye ile yetiÅŸtiren ana babaya teÅŸekkürüm var bana bir kardeÅŸ kazandÄ±rdÄ±lar. Bu kardeÅŸlik çocuklarÄ±ma aÄŸabeyilik yapmaktÄ±r. Evimizin gözbebeÄŸidir. Åžöförümüz deÄŸildir." AçÄ±klamalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda haberi yapanlara göndermede bulunan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± "KardeÅŸlik duygusuna bu ne samimiyet diyen insani duygularÄ±nÄ± yitirmiÅŸler! Ne büyük iftira ettiniz! Ne günaha girdiniz!" diyerek sitem etti.

Ä°ÅŸte Gülben Ergen'in o paylaÅŸÄ±mÄ±: