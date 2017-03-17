Usta sanatÃ§Ä± Halil ErgÃ¼n yÄ±llar sonra ekranlara geri dÃ¶nÃ¼yor

YaklaÅŸÄ±k yedi yÄ±ldÄ±r ekranlardan uzak kalan sanatÃ§Ä± Halil ErgÃ¼n, yeni bir projeyle sevenlerinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Bir dönemin efsane dizilerinden Yaprak Dökümü'nde baÅŸrol oynayan usta sanatçÄ± Halil Ergün, uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan ekranlara dönmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Projesiyle ilgili detaylarÄ± anlatan Ergün, kÄ±sa bir süre sonra ekranlarda olacaÄŸÄ±nÄ±n müjdesini verdi.

YEDÄ° YILIN ARDINDAN YENÄ° PROJE

Kendisine bir film ya da dizi teklifi gelip gelmediÄŸini soran muhabirlere, ‘Åžimdiye kadar istediÄŸim bir teklif gelmemiÅŸti, ancak ÅŸimdilerde bir proje üzerinde konuÅŸuyoruz’ yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Kendisinden detay isteyen muhabirlere Ergün ÅŸunlarÄ± söyledi: ‘Konu henüz çok yeni ve tartÄ±ÅŸma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸundan bir ÅŸey söylemek istemiyorum ancak 1908’lerde geçen bir hikaye olacak’