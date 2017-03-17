Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/03/2017 14:22

Volkan Zeynep Demirel Ã§iftinin bebeÄŸinin cinsiyeti belli oldu

Zeynep Demirel ve Volkan Demirel

BaÅŸarÄ±lÄ± file bekÃ§isi Volkan Demirel ikinci kez baba olmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Zeynep Demirel ile evli olan file bekÃ§isi erkek babasÄ± oluyor

Fenerbahçe'nin baÅŸarÄ±lÄ± kalecisi Volkan Demirel'in eÅŸi Zeynep Demirel, ikinci bebeÄŸine 4 aylÄ±k hamile. 'Yade' adÄ±nda bir kÄ±zlarÄ± olan çiftin, ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.Zeynep Demirel ve Volkan Demirel çiftinin ikinci bebeÄŸinin cinsiyeti belli oldu. 'Duymayan KalmasÄ±n’Ä±n haberine göre; ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti erkek.'Yade' isimli 3 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zlarÄ± olan Zeynep-Volkan çifti, aldÄ±klarÄ± haber karÅŸÄ±sÄ±nda mutluluktan uçtu.

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