Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/03/2017 14:38

Zuhal Topal'Ä±n son aÃ§Ä±klamalarÄ± Esra Erol'u kÄ±zdÄ±racak

Zuhal Topal

Duymayan KalmasÄ±n adlÄ± magazin programÄ±nÄ±n konuÄŸu olan Zuhal Topal, evlilik programlarÄ±nÄ±n biteceÄŸine dair haberler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klama yaparken Esra Erol'a gÃ¶ndermede bulundu

Ä°zdicaç programÄ± sunucusu Zuhal Topal, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Duymayan KalmasÄ±n programÄ±nda, "Ä°ki yÄ±ldan beri yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± hayatÄ±mÄ±n hiçbir döneminde yaÅŸamadÄ±m" dedi.

2009 yÄ±lÄ±nda evlilik programlarÄ± sunmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zuhal Topal ÅŸunlarÄ± söyledi:

*Daha önce engellilerle ilgili program yaptÄ±m kimse izlemedi, en çok ÅŸikâyet edilen programlar evlilik programlarÄ± ne yazÄ±k ki en çok izlenenler de evlilik programlarÄ±.

Ben sadece sunucuyum

Benim programÄ±m RTÜK'ten en az ceza alan programdÄ±r. KaldÄ±rÄ±lmasÄ± hiç hoÅŸ deÄŸil. Ama yetkililerimizin aldÄ±ÄŸÄ± kararlara saygÄ± duymak zorundayÄ±m. Ben sadece sunucuyum, eÅŸim de yapÄ±mcÄ± deÄŸil."

Esra Erol'a aÄŸÄ±r gönderme

Esra Erol dün programÄ±nda konu hakkÄ±nda açÄ±klama yaparken sesi titremiÅŸti. Zuhal Topal, Erol'un bu haline göndermede bulunarak "sesimi titreterek ben ÅŸöyle yaptÄ±m ben böyle yaptÄ±m demeyeceÄŸim" dedi.

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