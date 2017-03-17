Esra Erol aÃ§Ä±kladÄ± programÄ± bu sene bÄ±rakÄ±yor mu

Esra Erol'da adlÄ± izdivaÃ§ programÄ±nÄ±n sunucusu Esra Erol, canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda sezon sonu programÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CanlÄ± yayÄ±nda açÄ±klama yapan ve sezon sonunda artÄ±k bu mesleÄŸi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ima eden Esra Erol ÅŸunlarÄ± söyledi; “Vallahi efendim, kaldÄ±rÄ±n bu programlarÄ± siz de kurtulun, ben de kurtulayÄ±m. 10 yÄ±ldÄ±r ekrandayÄ±m 10 yÄ±ldÄ±r bu programÄ± yapÄ±yorum ve bir yere taÅŸÄ±maya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Çok emek verdim, bir çocuÄŸu büyüttüm... Ama son 2 yÄ±lda geldiÄŸi nokta artÄ±k beni hayatÄ±mdan, insanlÄ±ÄŸÄ±mdan çÄ±karttÄ±.

Esra Erol sözlerine ÅŸöyle devam etti; "Ben artÄ±k pes ettim. bu kadar söylüyorum. Sezon sonuna kadar Allah'Ä±n izniyle yapÄ±cam, ondan sonra... Ben onursuz bir insan deÄŸilim! Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri deÄŸilim. Benim onurum, benim gururum, benim vicdanÄ±m, benim ÅŸerefim, yaptÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸeyden çok daha önemli. Çünkü ben babamdan bunu öÄŸrendim. KazanacaÄŸÄ±m paradan daha da önemli. Ben onursuz bir insan deÄŸilim. Benim ÅŸerefim, benim onurum her ÅŸeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öÄŸrendim çünkü. Yok artÄ±k! Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaÅŸÄ±yor. Ben o çamurla yaÅŸayamam.”

Esra Erol’un bu konuÅŸmayÄ± yaparken sesinin titrediÄŸi ve gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± dikkat çekti.