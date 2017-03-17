Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/03/2017 19:10

Åžahan GÃ¶kbakar'dan Esra Erol'a sÃ¼rpriz iÅŸ teklifi

ÅŸahan esra

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, RTÃœK kararÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmasÄ± beklenen izdivaÃ§ programlarÄ±ndan birini sunan Esra Erol'a iÅŸ teklifinde bulundu.

Evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± haberinin ardÄ±ndan yeni sezonda "bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ±" duyuran Esra Erol'a sürpriz bir teklif geldi. Yeni çÄ±kacak KHK ile evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± haberi üzerine Esra Erol da yeni sezonda evlilik programÄ± yapmayacaÄŸÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda gözyaÅŸlarÄ± içinde duyurmuÅŸtu. 10 yÄ±ldÄ±r evlilik programlarÄ± sunan Esra Erol'a Åžahan Gökbakar'dan film teklifi geldi. Gökbakar, Esra Erol'un Instagram sayfasÄ±na "hemen film çekeriz sana, bence çok iyi oynarsÄ±n" yazdÄ±. Esra Erol dün yaptÄ±ÄŸÄ± programda "Ben artÄ±k pes ettim. bu kadar söylüyorum. Sezon sonuna kadar Allah'Ä±n izniyle yapÄ±cam, ondan sonra... Ben onursuz bir insan deÄŸilim. Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri deÄŸilim" demiÅŸti.

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