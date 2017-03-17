Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/03/2017 19:24

Emekli maaÅŸÄ±na ihtiyacÄ±n mÄ± var sorularÄ±na imparatordan sert yanÄ±t

emeklilik

Malulen emeklilik iÃ§in hastaneden heyet raporu alan "Ä°mparator" lakaplÄ± Ã¼nlÃ¼ tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ä°brahim TatlÄ±ses hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere karÅŸÄ± sessizliÄŸini bozdu.

Ünlü türkücü Ä°brahim TatlÄ±ses, baÅŸÄ±ndan vuruldaktan sonra müzik hayatÄ±na ara vermiÅŸ piyasalardan uzak kalmÄ±ÅŸtÄ±. Malulen emeklilik için baÅŸvuran TatlÄ±ses'in isteÄŸi kabul edildi. Konuyla ilgili pek çok haber ve eleÅŸtiri yapÄ±ldÄ±, ünlü türkücü bu eleÅŸtirileri cevapsÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

 

Ä°ÅŸte Ä°brahim TatlÄ±ses'in eleÅŸtirilere yanÄ±t verdiÄŸi o yorum:

Ben emekliliÄŸimi kendim için istemiyorum, burda yine çocuklarÄ±m mevzu bahis olunca akan sular duruyor. Yoksa benim devletimin bana vereceÄŸi emekli maaÅŸÄ±na mÄ± ihtiyacÄ±m olacak? Kesinlikle hayÄ±r! Kimse bu dünyada baki deÄŸil bu dünyaya kazÄ±k çakacak halimiz yok baki kalan yanlÄ±z Allah'tÄ±r! AyrÄ±ca sahnelerden emekli olmadÄ±m, albüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±m devam, program hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam... BÄ±rakÄ±n herkes emekli bilsin bunca emekli insanÄ±mÄ±z var, emekilik ayÄ±pmÄ±ÅŸ gibi bir hava estiriyorsunuz, adÄ± üstünde Emek'li, emek olmadan hiçbir ÅŸey olmuyor!

 

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