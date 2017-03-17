Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/03/2017 20:16

ÃœnlÃ¼ spor yorumcusu oÄŸlunun okul taksidini Ã¶demeyince icralÄ±k oldu

kaya Ã§ilingiroÄŸlu

Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu, Feraye TanyolaÃ§'tan olan oÄŸlu HÃ¼seyin Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu'nun okul taksidini Ã¶demeyince okul yÃ¶netimi icra davasÄ± baÅŸlattÄ±.

Hürriyet Gazetesi'nden Damla Güler'in haberine göre spor yorumcusu Kaya ÇilingiroÄŸlu Feraye Tanyolaç'tan boÅŸanÄ±nca oÄŸullarÄ± Hüseyin Kaya ÇilingiroÄŸlu'nun eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± üstlenmiÅŸti. OÄŸlunu SarÄ±yer'de özel bir okula gönderen ÇilingiroÄŸlu okulun taksitlerini ödemeyince mahkemelik oldu. Ä°ddiaya göre ÇilingiroÄŸlu'na ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan ancak iletiÅŸime geçemeyen okul yönetimi çareyi ÇilingiroÄŸlu hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlatmakta buldu. Ä°stanbul 13. Ä°cra Mahkemesi'ne baÅŸvuran okul avukatlarÄ± ÇilingiroÄŸlu hakkÄ±nda icra takibini baÅŸlattÄ±. Kaya ÇilingiroÄŸlu ve Feraya Tanyolaç ise avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla itirazda bulundu. Talebi deÄŸerlendiren mahkeme itirazÄ± yerinde bularak kabul etti ve icra takibini durdurdu. Kaynak: Hürriyet

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

araba

YÄ±ldÄ±z futbolcunun yeni bebeÄŸinin fiyatÄ± dudak uÃ§uklatÄ±yor

Real Madrid'in Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Ronaldo'nun yeni arabasÄ±nÄ±n fiyatÄ±nÄ±n 2.4 milyon Euro olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

emeklilik

Emekli maaÅŸÄ±na ihtiyacÄ±n mÄ± var sorularÄ±na imparatordan sert yanÄ±t

Malulen emeklilik iÃ§in hastaneden heyet raporu alan "Ä°mparator" lakaplÄ± Ã¼nlÃ¼ tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ä°brahim TatlÄ±ses hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere karÅŸÄ± sessizliÄŸini bozdu.

ÅŸahan esra

Åžahan GÃ¶kbakar'dan Esra Erol'a sÃ¼rpriz iÅŸ teklifi

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, RTÃœK kararÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmasÄ± beklenen izdivaÃ§ programlarÄ±ndan birini sunan Esra Erol'a iÅŸ teklifinde bulundu.