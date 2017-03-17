ÃœnlÃ¼ spor yorumcusu oÄŸlunun okul taksidini Ã¶demeyince icralÄ±k oldu

Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu, Feraye TanyolaÃ§'tan olan oÄŸlu HÃ¼seyin Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu'nun okul taksidini Ã¶demeyince okul yÃ¶netimi icra davasÄ± baÅŸlattÄ±.

Hürriyet Gazetesi'nden Damla Güler'in haberine göre spor yorumcusu Kaya ÇilingiroÄŸlu Feraye Tanyolaç'tan boÅŸanÄ±nca oÄŸullarÄ± Hüseyin Kaya ÇilingiroÄŸlu'nun eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± üstlenmiÅŸti. OÄŸlunu SarÄ±yer'de özel bir okula gönderen ÇilingiroÄŸlu okulun taksitlerini ödemeyince mahkemelik oldu. Ä°ddiaya göre ÇilingiroÄŸlu'na ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan ancak iletiÅŸime geçemeyen okul yönetimi çareyi ÇilingiroÄŸlu hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlatmakta buldu. Ä°stanbul 13. Ä°cra Mahkemesi'ne baÅŸvuran okul avukatlarÄ± ÇilingiroÄŸlu hakkÄ±nda icra takibini baÅŸlattÄ±. Kaya ÇilingiroÄŸlu ve Feraya Tanyolaç ise avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla itirazda bulundu. Talebi deÄŸerlendiren mahkeme itirazÄ± yerinde bularak kabul etti ve icra takibini durdurdu. Kaynak: Hürriyet