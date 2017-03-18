Cem YÄ±lmaz merakla beklenen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nladÄ± Arif V 216 fragmanÄ± izle

Cem YÄ±lmaz, 2018 yÄ±lÄ±nda yayÄ±na girmesini planladÄ±ÄŸÄ± Arif V 216 adlÄ± sinema filminin ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±

Ünlü komedyen Cem YÄ±lmaz merakla beklenen Arif V 216 filminden ilk tanÄ±tÄ±mÄ± sevenleriyle paylaÅŸtÄ±. Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Cem YÄ±lmaz, yeni filminin fragmanÄ±nÄ± ilk kez görücüye çÄ±karttÄ±. Merakla beklenen ‘Arif V 216’ filmiyle ilgili daha önce de film afiÅŸini paylaÅŸan Cem YÄ±lmaz son filminin 2018 yÄ±lÄ±nda yayÄ±na gireceÄŸini açÄ±kladÄ±.

GORA ve AROG filmlerinin devamÄ± olan ‘Arif V 216’nÄ±n fragmanÄ± dakikalar içinde binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.

Ä°ÅŸte Cem YÄ±lmaz'Ä±n yeni filminin merakla beklenen fragmanÄ±: