Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/03/2017 08:08

Rock and Roll mÃ¼ziÄŸinin efsane ismi hayata veda etti

Chuck Berry

'Rock and Roll mÃ¼ziÄŸin babasÄ±' olarak Ã¼nlenen Chuck Berry hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ABD'li siyahi müzisyen, Rock and Roll müziÄŸinin efsane ismi Chuck Berry, 90 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Missouri polisi Berry'nin evinde ölü bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±, ölüm nedenine iliÅŸkin bir bilgi verilmedi.

CHUCK BERRY KÄ°MDÄ°R?

18 Ekim 1926 yÄ±lÄ±nda California'da doÄŸan usta gitarist ve Rock'n Roll yÄ±ldÄ±zÄ± Berry, 'Roll Over Beethoven' 'You Can't Catch Me', 'Scholl Day', 'Oh Baby Doll', 'Sweet Little Sixteen', 'Johnny B Goode', 'Back'Ä±n The USA' gibi dünya çapÄ±nda ünlenen ÅŸarkÄ±lara imza attÄ±. Birçok eleÅŸtirmene göre, Chuck Berry olmasa belki de Rock'N Roll müzik olmayacaktÄ±. Berry'nin parçalarÄ± o günlerin yeni gruplarÄ± olan Rolling Stones ve Beatles tarafÄ±ndan da yorumlandÄ±. Berry, 1985 yÄ±lÄ±nda Grammy tarafÄ±ndan 'YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ±' ödülüne layÄ±k görüldü, kendisi adÄ±na 'Hail Hail Rock'n Roll' gibi filmler çekildi ve hakkÄ±nda bir çok kitap yazÄ±ldÄ±.

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