Necla NazÄ±r'Ä±n acÄ± kaybÄ±nÄ± kÄ±zÄ± TuÄŸÃ§e duyurdu

YeÅŸilÃ§am'Ä±n gÃ¼zel oyuncusu Necla NazÄ±r'Ä±n annesi Fikriye NazÄ±r hayata gÃ¶zlerini yumdu

Türk sinemasÄ±na bir dönem damga vuran isimlerden Necla NazÄ±r’Ä±n annesi Fikriye NazÄ±r dün hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bu üzücü haberi Necla NazÄ±r’Ä±n kÄ±zÄ± TuÄŸçe Tayfur sosyal medya hesabÄ±ndan böyle duyurdu:

“Bir Fikriye NazÄ±r vardÄ± annemi doÄŸuran, beni büyüten güzel bir kadÄ±n vardÄ± o benim ananemdi. CanÄ±m, her ÅŸeyim anenem Allah seni mekanÄ±nÄ±n eeeennn güzel yerine koysun.. Birgün buluÅŸucaz Anneannemi kaybettik baÅŸÄ±mÄ±z saÄŸolsun.”

NECLA NAZIR KÄ°MDÄ°R?

Necla NazÄ±r henüz 16 yaÅŸÄ±nda iken sinema güzeli ünvanÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ ve o günden itibaren YeÅŸilçam ve Türk Sinema tarihi'nin bir çok filminde rol almÄ±ÅŸtÄ±r. 1956 doÄŸumlu oyuncu'nun çocukluk yÄ±llarÄ± Eyüp Sultan'da geçmiÅŸtir. Ä°stanbul SilahtaraÄŸa Ä°lköÄŸretim okulundan sonra Ortaokul eÄŸitimini yarÄ±da bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. 1972 senesinde bir fabrikada iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde Ses Dergisi tarafÄ±ndan düzenlenen yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmÄ±ÅŸ ve 1. olarak sinema dünyasÄ±na giriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±r. 1976 yÄ±lÄ±nda Arabesk müziÄŸin usta sesi Ferdi Tayfur ile evlenmiÅŸ bu evliliÄŸi 32 senenin ardÄ±ndan son bulmuÅŸtur. Bu evliliÄŸinden TuÄŸçe Tayfur isminde 1988 doÄŸumlu bir kÄ±zÄ± vardÄ±r. ÇocuÄŸu olduktan sonra tasavvufa yönelen Necla NazÄ±r KuranÄ± Kerimi öÄŸrenmiÅŸ ve namaz kÄ±larak tesettür'e girmiÅŸ ancak 2008 yÄ±lÄ±nda tesettür giyimden vazgeçmiÅŸtir. YaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± Ä°stanbul Emirgan'da sürdüren Necla NazÄ±r Yunanistan Ä°skeçe doÄŸumludur.