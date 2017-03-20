Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 08:20

Esra Erol Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n film teklifine bakÄ±n ne dedi

Esra Erol

GÃ¼zel sunucu Esra Erol, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde kendisine sosyal medya hesabÄ±ndan film teklifinde bulunan Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n bÃ¶yle bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±nÄ±, kendisinden bu davranÄ±ÅŸÄ± beklemediÄŸini sÃ¶yledi

EÅŸi Ali Özbir ile birlikte önceki akÅŸam YÄ±lmaz ErdoÄŸan’Ä±n tek kiÅŸilik oyunu “MünaÅŸaka”yÄ± izleyen ve çÄ±kÄ±ÅŸta sorularÄ± yanÄ±tlayan Esra Erol, evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± haberi üzerine sosyal medyada Åžahan Gökbakar’Ä±n “Film çekeriz sana” açÄ±klamasÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±nca, “Åžahan güzel gönüllü bir adam, benimle dalga geçeceÄŸini de hiç zannetmiyorum, bunu yapmaz” diye konuÅŸtu.

 
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