RÃ¼zgar ErkoÃ§lar cinsiyet deÄŸiÅŸtirme operasyonu sonrasÄ±nda neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

Cinsiyet deÄŸiÅŸtirdiÄŸi iÃ§in gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen oyuncu RÃ¼zgar ErkoÃ§lar, hakkÄ±nda merak edilen her ÅŸeyi HÃ¼lya AvÅŸar'a anlattÄ±

Hülya AvÅŸar'Ä±n programÄ±na katÄ±lan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, hakkÄ±nda merak edilen sorularÄ± tek tek yanÄ±tladÄ±. Ameliyat sonrasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±na deÄŸinen Rüzgar Erkoçlar, ifÅŸa edildiÄŸini ve bunun kendisinde ÅŸok etkisi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet deÄŸiÅŸtirme operasyonu sonrasÄ± kameralardan uzak bir hayat yaÅŸamak istediÄŸini ancak ifÅŸa edildiÄŸini söyledi. Neden "Rüzgar" ismini seçtiÄŸini anlattÄ±. Ä°ÅŸte Rüzgar Erkoçlar'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"Pastanenin kapÄ±sÄ±nda çalÄ±ÅŸma ilanÄ±nÄ± gördüm ve içeri girdim. Ä°lanÄ± sorduÄŸum kiÅŸi zaten oranÄ±n patronuymuÅŸ. Beni tanÄ±madÄ±. Hatta çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan 4-5 ay sonra beni tanÄ±maya baÅŸladÄ±. Televizyon izleyen, sosyal medyayla alakasÄ± olan bir insan deÄŸildi. O dönemlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m deneyimi hiçbir ÅŸey bana veremez. Orada yaÅŸadÄ±klarÄ±m ÅŸu an beni güçlü kÄ±lÄ±yor. 15 saat çalÄ±ÅŸÄ±yordum ve kendisi gibi beni yetiÅŸtiriyordu. Sonuçta hiç bilmediÄŸiniz bir meslek. HayatÄ±mÄ±n en mutlu günleriydi. Huzurlu ve özgürdüm.

"Ä°FÅžA EDÄ°LDÄ°M"

Çok rahat yaÅŸÄ±yorum. Türkiye'de hiçbir insanÄ±n baÅŸÄ±na böyle bir durum gelmedi. KÄ±zan insanlar da olmuÅŸ bana. Åžunu anlayamÄ±yorlar; ben ifÅŸa edildim. Kendi rÄ±zamla çÄ±kÄ±p da "Ben böyleyim" demedim. Benim kendi öz irademle vermiÅŸ olduÄŸum bir karar deÄŸildi. Benden habersiz iki kiÅŸi tarafÄ±ndan, kendi onayÄ±mÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, hatta ameliyatlÄ±yken ifÅŸa edildim. Bir sabah uyandÄ±m, "n’oluyoruz ya" dedim.

Ben o kadar popüler bir oyuncu deÄŸildim. BakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman insanlar tanÄ±r mÄ±ydÄ±? Belki "erkek kardeÅŸi" falan derlerdi. Benim düÅŸüncem bu sektörde kameralarÄ±n önünde bir hayat yaÅŸamak deÄŸil, kendim olma savaÅŸÄ±mdÄ±. Özgür olduÄŸum bir meslek yapabilirdim. Oyunculuktan çok keyif alÄ±yorum. Gelen projeler var ama henüz bunu Rüzgar olarak deneyimleyemedim. Motorsiklet kullanÄ±rken kendimi özgür hissediyorum. Özellikle yazÄ±n rüzgarÄ± hissettiÄŸinizdeki o duygu... Bu yüzden ismim Rüzgar.

BU DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ° NASIL DEÄžERLENDÄ°RÄ°YORSUN?

Cinsiyetimizi oluÅŸturan hormon anne karnÄ±nda belirlenmeye baÅŸlÄ±yor. Bende eksik olan hormon erkeklik hormonuydu. Ä°laçlarla olmasÄ± gereken noktaya getirildi. Hormon psikolojik açÄ±dan da önemli. Ä°nsanlar bunun farkÄ±nda deÄŸil, hayatÄ±nÄ±zdaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Ä°nsanÄ± dibe de götürebilir direkt yukarÄ± da çÄ±kartabilir. Ä°laç kullanÄ±mÄ± dikkatli yapÄ±lmalÄ± ve 3 ayda, 6 ayda bir kontrole gidilmeli.

Bu deÄŸiÅŸimi yaptÄ±rmak isteyen çok fazla insan var. Benimle farkÄ±na varmaya baÅŸladÄ±lar. Benim gibi olup da kendini saklayan insanlara saygÄ±m sonsuz. Her ÅŸeyin konuÅŸulmasÄ± taraftarÄ± ben de deÄŸilim. SaÄŸlÄ±kla, sakalla ilgili gelen sorular oluyor. Hormon ilaçlarÄ±ndan dolayÄ± kan akÄ±ÅŸÄ± hÄ±zlÄ± oluyor, kan pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ± olabilir. SakallarÄ±mÄ± doÄŸuÅŸtan sakallarÄ± az çÄ±kan insanlar da soruyor; ne yapabiliriz diye. "HormonlarÄ±nÄ±zÄ± kontrol ettirebilirsiniz" diyorum. Özellikle kullandÄ±ÄŸÄ±m bir ilaç yok. Tüylenme iki senenin içinde oldu. 5-6 senede tamamlanÄ±yor her ÅŸey. Bir senem daha var aslÄ±nda.

"SURATIMA SÖYLEME CESARETÄ°NDE BULUNABÄ°LÄ°RLER MÄ°?”

TuÄŸba beni bilerek hayatÄ±ma geldi. Ama benim için çok zor. "Bir ÅŸeylere kÄ±rÄ±lÄ±yor mu?" diye düÅŸünüyorum. SevdiÄŸim insanlarÄ± üzebilecek bir ÅŸey olursa... Benim hakkÄ±mda internet ortamÄ±nda yazmak çok kolay, karÅŸÄ±ma gelip o sözleri suratÄ±ma söyleme cesaretinde bulunabilirler mi? Aile, hassas nokta; orasÄ± tahammül sÄ±nÄ±rÄ±mÄ± aÅŸan ÅŸeyler.Ä°nternet ortamÄ±nda her ÅŸeyi yazÄ±yorlar. Biraz empati kursunlar, herkesin kÄ±z kardeÅŸi, sevgilisi var. Kendilerine aynÄ± ÅŸeyler söylense nasÄ±l hissederler? Ondan sonra yazsÄ±nlar.Fiziksel güç için programlÄ± spor yapÄ±yorum. Ä°laç kullanÄ±mÄ± azaldÄ± ama ömür boyu devam edecek.

"ÇOCUÄžUM OLABÄ°LÄ°YOR"

ÇocuÄŸum olabiliyor. OlabilirliÄŸi olmayan bir ÅŸeyi Allah yaratmaz. Heralde bu benim sÄ±navÄ±m. Bir ilaç bunu yapabilir mi? Demek ki hazÄ±rmÄ±ÅŸÄ±m. Tabii ki çocuk istiyorum.

NÄ°ÅžANLINLA NASIL TANIÅžTIN?

YakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Beni bilerek tanÄ±ÅŸtÄ± benimle. Ben de resmine falan baktÄ±m tabii. Sonra mesajlaÅŸma oldu. NiÅŸantaÅŸÄ±'nda ilk defa buluÅŸacaÄŸÄ±z, "Orada buluÅŸmayalÄ±m, basÄ±n vardÄ±r" dedim. "Yok" dedi. Gittik, ilk kez baÅŸ baÅŸa kalacaÄŸÄ±z, basÄ±n bizi çekmiÅŸ. TuÄŸba önden taksiye bindi, gitti. Biraz gerildi. TuÄŸba’da onu daha önceden tanÄ±yormuÅŸum hissi var. O samimiyet duygusu çok farklÄ±ydÄ±.

NÄ°ÅžANLININ AÄ°LESÄ° NASIL KARÅžILADI?

Beni tanÄ±dÄ±klarÄ± zaman insanlarÄ±n önyargÄ±sÄ± kÄ±rÄ±lÄ±yor. Ailesine saygÄ±sÄ± vardÄ±r ama karakter olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m için, o bir ÅŸeye "evet" diyorsa insanlar ona "evet" demek zorunda. Sonra ailesiyle tanÄ±ÅŸmak istedim. Beni birebir tanÄ±dÄ±klarÄ± zaman insanlar daha çok seviyor.KÄ±skanç bir insanÄ±m ama insanlar hayatta özgürdür. Ben TuÄŸba'yÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mda make-up artistiydi. Åžu an bir kozmetik markasÄ±nda müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. SevdiÄŸim kadÄ±nÄ± sahiplenen bir yapÄ±ya sahibim. TuÄŸba da beni kÄ±skanabilir. Benim hayatÄ±ma geldiÄŸinde mesleÄŸimin oyunculuk olduÄŸunu, iÅŸ hayatÄ±mÄ± biliyordu. En baÅŸÄ±nda her ÅŸeyi konuÅŸtum, iÅŸ hayatÄ±m bu, hayranlarÄ±m var, genelde kÄ±zlar... Bana güveniyor. O, ona yanlÄ±ÅŸ yapmayacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi bir adamla birlikte, ben de aynÄ± ÅŸekilde; ikimiz de ÅŸanslÄ±yÄ±z.

KADINLARA GÜVENÄ°LÄ°R MÄ°?

HayÄ±r tabii ki. Çok fazla anlamam burçlardan ama mesela terazi burcu sakÄ±ncalÄ± bir burçtur. Mavi boncuk daÄŸÄ±tmayÄ± çok severler, beÄŸenilmek isterler. Bu, aslan burcunda da var. Akrep burcu kadÄ±nÄ± ile terazi kadÄ±nÄ± çok tehlikelidir. Ä°kizler çok dengesizdir. Terazi burcu aÅŸÄ±k olunca çok sadÄ±ktÄ±r, aÅŸk bitince yeni heyecan arayÄ±ÅŸlarÄ±na girer.

KadÄ±nlar genelde bir ÅŸeyle ilgili düÅŸündükleri zaman kafalarÄ±ndan 10 tane ÅŸey geçebiliyor, ama biz erkekler öyle deÄŸiliz. Mesela bu akÅŸam beraber yemek yiyeceÄŸiz, ama siz o yemek olduktan sonra bu konuyu birine anlatacaksÄ±nÄ±z, bir önceki günden baÅŸlÄ±yorsunuz, oraya gelene kadar anlatmak istediÄŸiniz ÅŸeyi anlatamÄ±yorsunuz. Ama bize sorduÄŸunuzda biz, “Evet akÅŸam yemek yedik” diyoruz sadece. KadÄ±nlar için dÄ±rdÄ±rcÄ± diyorlar ya, buradan geliyor.

"BÄ°R KADINA YALAN SÖYLEMEK ÇOK ZORDUR"

KadÄ±n ve erkek aynÄ± deÄŸil. Siz çok daha kapsamlÄ± düÅŸünebiliyorsunuz, biz tek bir ÅŸeye kilitleniyoruz. O yüzden çok iyi yalan söyleyebilirsiniz. Kafa yapÄ±mÄ±z çok farklÄ±. AnlaÅŸamÄ±yoruz. Yeri geldiÄŸinde tartÄ±ÅŸamÄ±yoruz bile. Bir kadÄ±na yalan söylemek de çok zordur.

ERKEKLERDE EN ÇOK NEYE ÖZENÄ°RDÄ°N?

Yaz geldiÄŸinde çok mutsuz oluyordum. Çünkü denize, havuza hep tiÅŸörtle girmek zorunda kalÄ±yordum. Bikini giymiyordum. Ä°nsanlar hep beni televizyondaki Rüzgar olarak biliyorlardÄ±, ama ben normal hayatta öyle giyinmiyordum. Ben kameranÄ±n önünden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m zaman bugünküne benzer giyinirdim.

HAYATININ EN UNUTMAK Ä°STEDÄ°ÄžÄ°N ANI HANGÄ°SÄ°?

Ä°fÅŸa edildikten sonra haberim olmadan sabah telefon yaÄŸmuruyla uyanmam. Ne olduÄŸunu, ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum."