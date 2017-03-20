Acun IlÄ±calÄ± O Ses TÃ¼rkiye'nin finalini kÄ±zÄ± Banu ile birlikte yaptÄ±

TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ±, ilk evliliÄŸinden olan kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ± ile birlikte O Ses TÃ¼rkiye final gecesi Ã¶ncesinde bir paylaÅŸÄ±mda bulundu

2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Eylül ayÄ±nda büyük kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ±’yÄ± Efe Ceyhun ile evlendiren Acun IlÄ±calÄ±, çocuklarÄ±yla son derece ilgili bir baba. Onun sosyal medya hesabÄ±ndan sÄ±klÄ±kla Åžeyma SubaÅŸÄ± ile olan evliliÄŸinden doÄŸan kÄ±zÄ± ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla görsek de IlÄ±calÄ± zaman zaman diÄŸer kÄ±zlarÄ±yla birlikte de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçiyor. Acun IlÄ±calÄ± bu defa O Ses Türkiye tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n finalini yapmak için büyük kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ± ile objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçti. YarÄ±ÅŸmanÄ±n sembolü kÄ±rmÄ±zÄ± koltuklarda poz veren ikiliden Acun IlÄ±calÄ± kÄ±zÄ±yla birlikte çektirdiÄŸi karenin altÄ±na ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: “O Ses Türkiye’nin büyük finali bu akÅŸam saat 20.00’da @tv8’de. Büyük finali kaçÄ±rmayÄ±n. Biz, canÄ±m kÄ±zÄ±m Banu’mla yerimizi aldÄ±k bile”