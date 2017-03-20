Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 08:51

Acun IlÄ±calÄ± O Ses TÃ¼rkiye'nin finalini kÄ±zÄ± Banu ile birlikte yaptÄ±

Acun IlÄ±calÄ±

TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ±, ilk evliliÄŸinden olan kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ± ile birlikte O Ses TÃ¼rkiye final gecesi Ã¶ncesinde bir paylaÅŸÄ±mda bulundu

2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Eylül ayÄ±nda büyük kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ±’yÄ± Efe Ceyhun ile evlendiren Acun IlÄ±calÄ±, çocuklarÄ±yla son derece ilgili bir baba. Onun sosyal medya hesabÄ±ndan sÄ±klÄ±kla Åžeyma SubaÅŸÄ± ile olan evliliÄŸinden doÄŸan kÄ±zÄ± ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla görsek de IlÄ±calÄ± zaman zaman diÄŸer kÄ±zlarÄ±yla birlikte de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçiyor. Acun IlÄ±calÄ± bu defa O Ses Türkiye tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n finalini yapmak için büyük kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ± ile objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçti. YarÄ±ÅŸmanÄ±n sembolü kÄ±rmÄ±zÄ± koltuklarda poz veren ikiliden Acun IlÄ±calÄ± kÄ±zÄ±yla birlikte çektirdiÄŸi karenin altÄ±na ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: “O Ses Türkiye’nin büyük finali bu akÅŸam saat 20.00’da @tv8’de. Büyük finali kaçÄ±rmayÄ±n. Biz, canÄ±m kÄ±zÄ±m Banu’mla yerimizi aldÄ±k bile”

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Seren Serengil

Esra Erol Zuhal Topal tartÄ±ÅŸmasÄ±na Seren Serengil de dahil oldu

Evlilik programlarÄ±nÄ±n biteceÄŸine dair haberlerin Ã¼zerine Esra Erol ve Zuhal Topal arasÄ±ndaki gerginlik tÄ±rmanÄ±rken Seren Serengil de Esra Erol'u kÄ±zdÄ±racak bir aÃ§Ä±klamada bulundu

RÃ¼zgar ErkoÃ§lar

RÃ¼zgar ErkoÃ§lar cinsiyet deÄŸiÅŸtirme operasyonu sonrasÄ±nda neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

Cinsiyet deÄŸiÅŸtirdiÄŸi iÃ§in gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen oyuncu RÃ¼zgar ErkoÃ§lar, hakkÄ±nda merak edilen her ÅŸeyi HÃ¼lya AvÅŸar'a anlattÄ±

Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu

Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu Ä°stanbul BoÄŸazÄ±na doyamadÄ±

HÃ¼lya AvÅŸar ve Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye tatile geldiÄŸinde Ä°stanbul'u bol bol fotoÄŸraflÄ±yor