Esra Erol Zuhal Topal tartÄ±ÅŸmasÄ±na Seren Serengil de dahil oldu

Evlilik programlarÄ±nÄ±n biteceÄŸine dair haberlerin Ã¼zerine Esra Erol ve Zuhal Topal arasÄ±ndaki gerginlik tÄ±rmanÄ±rken Seren Serengil de Esra Erol'u kÄ±zdÄ±racak bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Esra Erol ve Zuhal Topal arasÄ±ndaki kavgaya ÅŸimdi de Seren Serengil dahil oldu. ProgramÄ±na Zuhal Topal'Ä± davet ederek kavganÄ±n fitilini ateÅŸleyen Serengil'e Esra Erol, sert göndermelerde bulundu. Esra Erol'un göndermelerine sinirlenen Serengil de resmen zehir zemberek ifadelerle Esra Erol'u yerden yere vurdu.

ESRA EROL'U ADETA GÖNDERME YAPTIÄžINA PÄ°ÅžMAN ETTÄ°

Instagram hesabÄ±ndan program partneri Cengiz SemercioÄŸlu ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± payalaÅŸan Serengil, paylaÅŸÄ±mÄ±na eklediÄŸi notla Esra Erol'u adeta gönderme yapÄ±p yapacaÄŸÄ±na piÅŸman etti.

Ä°ÅŸte Seren Serengil'in Esra Erol'la ilgili sözleri:

Esra Erol ,

Sen benim adÄ±mÄ± yazacak cesareti gösterememiÅŸsin. Ama bak ben sana hitaben yazÄ±yorum... Biraz takipçilerim ve arkadaÅŸ çevrem garipseyecek bu zorunlu muhattap olma durumunu ama... Åžu an ki yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum programdan ötürü geçen gün Ajdar'Ä± bile bir konuyla ilgili aramak durumunda kaldÄ±m.

"FLASH TV KAFASI"

Kendi tarzÄ±n olmayan birçok ÅŸey ve kiÅŸiyle muhattap oluyorsun, bizim programÄ±n da cilvesi bu iÅŸte... Flash TV kafasÄ± diye birÅŸey var ya her telden diye magazin iÅŸi de biraz öyle en iyi sen anlarsÄ±n bu kafayÄ± en iyi sen bilirsin... Gelelim niye muhattap olduk iki alakasÄ±z insan biz seninle....

"DEDÄ°KODU SÄ°ZÄ°N PROGRAMLARDA OLUYOR"

Program partnerim Cengiz SemercioÄŸlu'na bana ve programÄ±mÄ±za göndermeler yapmÄ±ÅŸsÄ±n... Bu da bana cevap hakkÄ± doÄŸurdu tabi... "Ellerine çayÄ± alÄ±p iki dedikodumu yaptÄ±lar (Zuhal Topal + Serengil'den bahsediyor) çirkin bir ÅŸekilde dediÄŸin cümleni müsade edersen düzeltmek isterim. Birincisi ben dedikodu yapmam, yapacaksam da çok önemli ÅŸahsiyetler olur bunlar... Sen benim için bunlar arasÄ±nda yer almÄ±yorsun üzgünüm... KaldÄ± ki dedikodu sizin programlarda oluyor o onun arkasÄ±ndan konuÅŸuyor, sonra programdan ayrÄ±lanlar sizin dedikodunuzu yapÄ±yor. Yani dedikodu sizin iÅŸiniz. Biz direk gerçekleri konuÅŸuyoruz. YaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± söylediklerinizi yorumluyoruz bunlar soru cevap ÅŸeklinde geliÅŸen bir diyalog halinde oluyor. Cevaba göre konu yönleniyor, programÄ±mÄ±za kimi çaÄŸÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tabii ki sana sormayacaÄŸÄ±z, ve tabii ki birisinin bir iddiasÄ± veya söylemek istediÄŸi bir ÅŸeyler varsa buna yer vereceÄŸiz, kendi fikrimizi de söyleyeceÄŸiz. Bunu yine sana sormayacaÄŸÄ±z!!!

"ADIN BÄ°LE GEÇMEDÄ°"

Tek taraflÄ± yayÄ±n yapÄ±yorsunuz demen için bizim programÄ± aramÄ±ÅŸ, bizim de seni yayÄ±na baÄŸlamamÄ±ÅŸ olmamaÄ±z lazÄ±m ki böyle birÅŸey yaÅŸanmadÄ±. Hala söz hakkÄ±n var ama programda adÄ±n bile geçmedi o da ayrÄ± bir konu. Ä°nsan hiç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi birÅŸeyi niye üstlenir ki?

"HATIRLATACAÄžIN BELGELERÄ°YLE"

Cengiz SemercioÄŸlu, köÅŸe yazarÄ±ymÄ±ÅŸ, niye program yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yormuÅŸ gibi cahilce bir cümle de okudum. Cengiz devlet memuru mu da bir iÅŸ yaparken bir baÅŸka bir ÅŸey yapmayacak? Sonra 10 yÄ±ldÄ±r hiç RTÜK ceza vermemiÅŸ, 2 yÄ±ldÄ±r bu hale gelmiÅŸ olaylar gibi bir ifaden var. O da maalesef doÄŸru deÄŸil. Hangi televiyona senin programÄ±n için RTÜK ne kadar ceza vermiÅŸ, yarÄ±n onu hatÄ±rlatacaÄŸÄ±m belgeleriyle sevgiler...