Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 10:47

TRT muhabirinin umre'de evlenme teklifi etmesi TÃ¼rkiye'yi ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±

evlilik

TRT Muhabiri Yasin AkyÃ¶n, umre ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtirirken sevgilisine evlenme teklifi etmesi Ã¼zerine sosyal medya adeta Ã§alkalandÄ±.

GeçtiÄŸimiz hafta sosyal medya, TRT Muhabiri Yasin Akyön'ün paylaÅŸÄ±mÄ±yla adeta çalkalandÄ±. Son çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± umre yolculuÄŸuna sevgilisi ve ailesiyle giden Yasin Akyön, Kabe'de evlenme teklifi etti ve bunu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. "Burada, mübarek Kabe'miz var. Mübarek annelerimiz var. OnlarÄ±n huzurunda tabi biraz utanÄ±yorum ama hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ diye düÅŸünüyorum" diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± evlilik teklifine pek çok kiÅŸi ve ailesi de ÅŸahit oldu. AlÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir evlilik teklifi olduÄŸu için dikkat çekti. PaylaÅŸÄ±lmasÄ± da halk tarafÄ±ndan garip bulundu ve eleÅŸtirildi. Yusuf Akyön ise herhangi bir açÄ±klama yapmadÄ±; sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± askÄ±ya almayÄ± tercih etti.

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