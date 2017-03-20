GÃ¼zel oyuncu ekranlara o diziyle geri dÃ¶nÃ¼yor

Uzun sÃ¼redir ekranlarda gÃ¶rÃ¼lmeyen AlgÄ± Eke, yeni dizi "Ä°simsizler" de oynayacak.

Ünlü oyuncu, Kanal D'nin iddialÄ± dizisi 'Ä°simsizler' ile seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.Eke, Ä°simsizler dizisinde tÄ±p fakültesindeki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n aksine tayini GüneydoÄŸu bölgesine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda tereddüt etmeden görevi kabul eden idealist doktor Elif Toprak'Ä± canlandÄ±racak. Doktor Elif, göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yöredeki bazÄ± gruplara inanÄ±p, bölgeye gelen askeri gücün ortalÄ±ÄŸÄ± daha da yangÄ±n yerine çevirdiÄŸini düÅŸünecek ve bu yüzden Kaymakam Fatih ile sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

ALGI EKE KÄ°MDÄ°R?

2013-2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸrolünü Engin GünaydÄ±n'Ä±n üstlendiÄŸi Galip DerviÅŸ dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Hülya Uçar karakteriyle Türkiye'de geniÅŸ bir kitlenin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± AlgÄ± Eke, ayrÄ±ca oyuncu Celil Nalçakan ile birlikte netd.com adlÄ± sitede 'ÅžiÅŸenin Dibi' adlÄ± bir program yapmÄ±ÅŸ, ancak 2 AÄŸustos 2013 tarihinde program bitmiÅŸtir. 6 haziran 2016 tarihinde Hayat Sevince Güzel dizisinde Zarife rolünü üstlenmiÅŸtir.