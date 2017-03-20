Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 12:57

Amerika'da Serdar OrtaÃ§'a talih kuÅŸu kondu eÅŸinin hayalleri gerÃ§ek oldu

serdar ortaÃ§

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Serdar OrtaÃ§'Ä±n Amerika'da oynadÄ±ÄŸÄ± reklam filminden kazandÄ±ÄŸÄ± parayla aldÄ±ÄŸÄ± iki villayla, eÅŸi Chloe'nin ABD'de yaÅŸam hayali de gerÃ§ek olacak.

Ünlü popçu Serdar Ortaç‘Ä±n taÅŸÄ±nmaz yatÄ±rÄ±mlarÄ±na bir yenisi daha eklendi. Ortaç, Amerika’da oynadÄ±ÄŸÄ± reklam filminden tanesi 600 bin dolar olan iki villa aldÄ±. Türk müteahhidin Amerika’da inÅŸa edeceÄŸi projenin reklam filminde oynayan Ortaç’Ä±n Ä°rlandalÄ± eÅŸi Chloe Loughnan, uzun süredir Amerika’dan ev sahibi olmak istiyordu. Chloe’nin bu hayali gerçek oldu.Ortaç’a iki lüks villanÄ±n ardÄ±ndan bir süpriz de ABD’de at yetiÅŸtiriciliÄŸiyle ilgilenen Türk baba-oÄŸul tarafÄ±ndan geldi.ABD’deki yarÄ±ÅŸlarda büyük baÅŸarÄ±lara imza atan Tuncay KantarmacÄ± ile oÄŸlu Ä°lkay KantarmacÄ±, Serdar Ortaç’a 150 bin lira deÄŸerinde bir at armaÄŸan etti. YarÄ±ÅŸlardaki kazançlarÄ±yla ABD’de atlarÄ±ndan para kazanan 25 bin kiÅŸi arasÄ±nda ilk 200’e giren baba-oÄŸul, ünlü popçuyla geçtiÄŸimiz gün Miami’de buluÅŸtu. Ä°lkay KantarmacÄ± ile aynÄ± zamanda yakÄ±n da dost olan popçu, hediye atla havalara uçtu.

 

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