Otel odasÄ±ndaki korkunÃ§ anlarÄ±nÄ± anlattÄ± kendimi korkunÃ§ gerÃ§eÄŸe hazÄ±rladÄ±m

Ailesiyle yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸov programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik tecavÃ¼z giriÅŸimini ve evinin soyulma anlarÄ±nÄ± anlatan Kim Kardashian, "Ãœzerimde kÄ±yafetlerim yoktu. Kendimi zihinsel olarak bu korkunÃ§ gerÃ§eÄŸe hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±m ki sonrasÄ±nda vazgeÃ§ti. BacaklarÄ±mÄ± bantladÄ± ve elindeki silahÄ± kafama doÄŸrulttu. O an dua etmeye baÅŸladÄ±m" dedi.

ABD'li ünlü TV yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te pazartesi sabahÄ± 02.00 sularÄ±nda polis kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 hÄ±rsÄ±z tarafÄ±ndan rehin alÄ±nmÄ±ÅŸ ve 10 milyon dolar deÄŸerinde mücevheri çalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± olay sonrasÄ±nda muhabirlerle paylaÅŸan Kardashian, 'Tecavüzden korktum' ÅŸeklinde bir açÄ±klamada bulunmuÅŸtu. Ailesiyle birlikte kendi adlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir ÅŸov programÄ± yapan Kim Kardashian, olayÄ±n üzerinden beÅŸ ay geçtikten sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlattÄ±. 36 yaÅŸÄ±ndaki televizyon ÅŸovu yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian, korku dolu anlarÄ± kardeÅŸlerine anlattÄ±.

"KENDÄ°MÄ° KORKUNÇ GERÇEÄžE HAZIRLADIM"

HÄ±rsÄ±zlar tarafÄ±ndan tecavüze uÄŸramaktan kÄ±lpayÄ± kurtulduÄŸunu söyleyen Kardashian o anlarla ilgili ÅŸunlarÄ± paylaÅŸtÄ±: "Ä°çlerinden biri bacaklarÄ±mÄ± tutuyordu, ben de korkudan ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilmez bir haldeydim, üzerimde kÄ±yafetlerim de yoktu. Beni yataÄŸÄ±n önüne doÄŸru çekti ve iÅŸte o an 'Tamam, bana tecavüz edecekleri an bu' dedim kendi kendime. Kendimi zihinsel olarak bu korkunç gerçeÄŸe hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±m ki sonrasÄ±nda vazgeçti. BacaklarÄ±mÄ± bantladÄ± ve elindeki silahÄ± kafama doÄŸrulttu. O an dua etmeye baÅŸladÄ±m.

"BENÄ° KORÄ°DORA SÜRÜKLEDÄ°LER"

Kourtney'nin yataÄŸÄ±n üzerindeki cansÄ±z bedenimi gördüÄŸünde nasÄ±l hissedeceÄŸini düÅŸündüm. SonrasÄ±nda onlara 'Bizi öldürecek misiniz?' diye sordum. 'Bir bebeÄŸim ve ailem var lüften yaÅŸamama izin verin' diye onlara yalvardÄ±m. Ancak beni anlamÄ±yorlardÄ±. Onlara paramÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyince, beni koridora sürüklediler o zaman adamlarÄ±n elindeki silahÄ± da net bir ÅŸekilde gördüm. Silaha ve merdivenlere baktÄ±m. Beni arkamdan vurup atabilirlerdi. O sÄ±rada kaçmak için kendime fÄ±rsat arÄ±yordum ancak bu durumdan kurtulabileceÄŸime dair hiçbir belirti yoktu. HÄ±rsÄ±zlar beni daha sonra balkona çÄ±kardÄ± ellerim ve ayaklarÄ±m baÄŸlÄ±ydÄ±. Bu sÄ±rada hÄ±rsÄ±zlardan iki tanesinin FransÄ±z polisi gibi giyindiÄŸini gördüm. Moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± arkadaÅŸÄ±m Simone kendisini tuvalete kilitleyip kardeÅŸlerimi aramasa belki de hayatta olmazdÄ±m." Otelin özel güvenlik uzmanÄ± Stanulis, soygunun düzmece olduÄŸunu iddia etmiÅŸti. Ä°ngiltere'de yayÄ±mlanan Daily Mail'e konuÅŸan Stanulis, "Bu ya binanÄ±n içerisinde birinin iÅŸi ya da bir reklam malzemesi. Çünkü bina çok güvenli. Birileri bu beÅŸ adama para verip Kardashian yalnÄ±zken binanÄ±n içine almÄ±ÅŸ olmalÄ±" yorumunu yaptÄ±.