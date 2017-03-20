Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 14:05

Derya Baykal neden eski eÅŸiyle kÄ±zlarÄ±na kendi isimlerini verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±


Derya Baykal, 16 yÄ±l evli kaldÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Ferhan Åžensoy ile kÄ±zlarÄ±na kendi isimlerini vermelerinin hikayesini anlattÄ±.

Derya Baykal, kÄ±zlarÄ±na neden kendi isimlerini verdiklerini açÄ±kladÄ±. Derya Baykal, 1988 yÄ±lÄ±nda evlenip 16 yÄ±l evli kaldÄ±ktan sonra boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ferhan Åžensoy'dan olan kÄ±zlarÄ± Neriman Derya Åžensoy ve Müjgan Ferhan Åžensoy'a neden kendi isimlerini verdiklerini anlattÄ±.Derya Baykal ÅŸöyle konuÅŸtu: 'Bizim bir müddet çocuÄŸumuz olmadÄ±. Daha sonra hamile kaldÄ±ÄŸÄ±mda ikisinin de cinsiyetine baktÄ±rmadÄ±m. Ferhan erkek olsaydÄ± ona Yusuf ismini koyacaktÄ±k.''Çok zorlandÄ±k''TatlÄ± yiyordum, sinyaller erkek olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyordu. DoÄŸunca isimsiz kaldÄ±. Ferhan’Ä±n annesi, onu Ferhan’a çok benzetmiÅŸti. Ferhan’Ä±n soyadÄ±nÄ± yaÅŸatamayacak, bari adÄ±nÄ± koyalÄ±m dedik. Ä°lk adÄ± da Müjgan. Babaannesinin adÄ±. Sonra Derya’da da babasÄ± “O da Derya olsun” dedi. Ä°sim konusunda çok zorlandÄ±k'Evde isimlerde hiç karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen 60 yaÅŸÄ±ndaki Baykal, ÅŸöyle devam etti: Evde zaten kÄ±saltmalarÄ±mÄ±z var. Bir de tonlamalardan kimin kime seslendiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

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