Hadise ÅŸampiyonluk sevincini sevenleriyle bÃ¶yle paylaÅŸtÄ±

O Ses TÃ¼rkiye'de sezonlardÄ±r ÅŸampiyon olmak isteyen Hadise nihayet istediÄŸine kavuÅŸtu. Instagram hesabÄ±ndan sevincini "ArtÄ±k hep birlikte rahat nefes alabiliriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" notuyla paylaÅŸtÄ±.

'O Ses Türkiye'de dün final heyecanÄ± vardÄ±. Hadise'nin takÄ±mÄ±ndan Dodan adlÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ± birinci oldu. 6 yÄ±l sonra birinci çÄ±karmayÄ± baÅŸaran Hadise sevinç çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± attÄ±. Instagram'dan da fotoÄŸraf paylaÅŸmayÄ± ihmal etmeyen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± sevincini paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Hadise'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±: