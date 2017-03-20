Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 13:55

Hadise ÅŸampiyonluk sevincini sevenleriyle bÃ¶yle paylaÅŸtÄ±


O Ses TÃ¼rkiye'de sezonlardÄ±r ÅŸampiyon olmak isteyen Hadise nihayet istediÄŸine kavuÅŸtu. Instagram hesabÄ±ndan sevincini "ArtÄ±k hep birlikte rahat nefes alabiliriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" notuyla paylaÅŸtÄ±.

'O Ses Türkiye'de dün final heyecanÄ± vardÄ±. Hadise'nin takÄ±mÄ±ndan Dodan adlÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ± birinci oldu. 6 yÄ±l sonra birinci çÄ±karmayÄ± baÅŸaran Hadise sevinç çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± attÄ±. Instagram'dan da fotoÄŸraf paylaÅŸmayÄ± ihmal etmeyen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± sevincini paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Hadise'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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