Meryem Uzerli kapandÄ± sosyal medya sallandÄ±

GÃ¼zel oyuncu Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m takipÃ§ilerini ÅŸok etti

Simdilerde EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan güzel oyuncu Meryem Üzerli, tesettürlü videosunu Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Videoyu görenler ilk olarak güzel yÄ±ldÄ±zÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tesettüre girdiÄŸini düÅŸündü ama gerçek sonradan ortaya çÄ±ktÄ±.

Meryem Uzerli, Suudi Arabistan’a üç günlük bir seyahata gideceÄŸi için kapandÄ±. BaÅŸÄ±nÄ± kapatÄ±p Instagram hesabÄ±ndan bu geziyi haber veren güzel yÄ±ldÄ±z, hayranlarÄ±nÄ±n büyük beÄŸenisini aldÄ±. Güzel yÄ±ldÄ±zÄ±n ülkelerine geleceÄŸi haberi Arap hayranlarÄ±nÄ± çok sevindirdi.