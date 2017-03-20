Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 14:41

Meryem Uzerli kapandÄ± sosyal medya sallandÄ±

Meryem Uzerli

GÃ¼zel oyuncu Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m takipÃ§ilerini ÅŸok etti

Simdilerde EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan güzel oyuncu Meryem Üzerli, tesettürlü videosunu Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Videoyu görenler ilk olarak güzel yÄ±ldÄ±zÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tesettüre girdiÄŸini düÅŸündü ama gerçek sonradan ortaya çÄ±ktÄ±.

Meryem Uzerli, Suudi Arabistan’a üç günlük bir seyahata gideceÄŸi için kapandÄ±. BaÅŸÄ±nÄ± kapatÄ±p Instagram hesabÄ±ndan bu geziyi haber veren güzel yÄ±ldÄ±z, hayranlarÄ±nÄ±n büyük beÄŸenisini aldÄ±. Güzel yÄ±ldÄ±zÄ±n ülkelerine geleceÄŸi haberi Arap hayranlarÄ±nÄ± çok sevindirdi.

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