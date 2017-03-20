GÃ¼llÃ¼ 9 ayda 70 kilo verdi yeni halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Fantezi mÃ¼ziÄŸinin beÄŸenilen isimlerinden GÃ¼llÃ¼ verdiÄŸi kilolarla dikkat Ã§ekiyor. GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n son halini gÃ¶renler onu tanÄ±makta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyor

ÅžarkÄ±cÄ± Güllü, 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Güllü'yü görenler gözlerine inanamadÄ±. GeçtiÄŸimiz gece Club Etiler'de sahne alan ÅŸarkÄ±cÄ± geçirdiÄŸi mide küçültme operasyonu sonrasÄ±nda eski formuna kavuÅŸtuÄŸunu söyledi.

"BAMBAÅžKA GÜLLÜ GELÄ°YOR"

ÅžarkÄ±cÄ± Güllü, mide küçültme operasyonu ile 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Güllü resmen eridi bitti. Yeni görünümüyle çok daha genç gösteren Güllü'yü görenler gözlerine inanamadÄ±. Güllü 11 yÄ±l aradan sonra nisan ayÄ±nda yeni bir albüm çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± söyleyip, "Herkes hazÄ±r olsun, bambaÅŸka bir Güllü geliyor" diyerek iddialÄ± konuÅŸtu.

Ä°ÅŸte Güllü'nün son hali: