Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 14:45

Hadise yarÄ±ÅŸma ÅŸampiyonu olunca Acun da reytingleri salladÄ±

acun ve hadise

TV 8'in sevilen yarÄ±ÅŸmasÄ± O Ses TÃ¼rkiye finalinde Hadise'nin ÅŸampiyonluk mutluluÄŸunun yanÄ± sÄ±ra reytinglerde birinci Ã§Ä±kmasÄ± Acun'u da sevindirdi.

TV'de dün 'O Ses Türkiye' rüzgarÄ± esti. Hadise, Dodan adlÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±yla birinciliÄŸi yaÅŸayÄ±p mutlu olurken, programÄ±n yapÄ±mcÄ± ve sunucusu olan Acun IlÄ±calÄ± da reytingdeki birinciliÄŸi ile mutlu oldu. TV8'de 5 gün boyunca yayÄ±nlanan Survivor, reyting rekorlarÄ±nÄ± alt üst ediyordu. Bu defa 'O Ses Türkiye' finali reytinglerde birinci oldu. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yüzü güldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

demet akalÄ±n

Pop kraliÃ§esi Demet AkalÄ±n'Ä±n son paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶renlerin nutku tutuldu

Otizmli Ã§ocuklar iÃ§in dÃ¼zenlenen bir etkinlikte kÄ±zÄ±yla birlikte fotoÄŸraf Ã§ektirdikten sonra paylaÅŸan Demet AkalÄ±n'a hayranlarÄ± eleÅŸtirilerde bulundu.

eser west

Survivor Eser West'ten canlÄ± yayÄ±na damga vuran itiraf

Survivor'a veda eden Eser West, Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Adem'e sempati duyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Åžebnem Bozoklu

GÃ¼zel oyuncu Åžebnem Bozoklu ayak parmaklarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±

Oyuncu Åžebnem Bozoklu, evde geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda ayak parmaklarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±