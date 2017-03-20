Hadise yarÄ±ÅŸma ÅŸampiyonu olunca Acun da reytingleri salladÄ±

TV 8'in sevilen yarÄ±ÅŸmasÄ± O Ses TÃ¼rkiye finalinde Hadise'nin ÅŸampiyonluk mutluluÄŸunun yanÄ± sÄ±ra reytinglerde birinci Ã§Ä±kmasÄ± Acun'u da sevindirdi.

TV'de dün 'O Ses Türkiye' rüzgarÄ± esti. Hadise, Dodan adlÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±yla birinciliÄŸi yaÅŸayÄ±p mutlu olurken, programÄ±n yapÄ±mcÄ± ve sunucusu olan Acun IlÄ±calÄ± da reytingdeki birinciliÄŸi ile mutlu oldu. TV8'de 5 gün boyunca yayÄ±nlanan Survivor, reyting rekorlarÄ±nÄ± alt üst ediyordu. Bu defa 'O Ses Türkiye' finali reytinglerde birinci oldu. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yüzü güldü.