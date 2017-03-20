Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/03/2017 15:03

GÃ¼zel oyuncu Åžebnem Bozoklu ayak parmaklarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±

Åžebnem Bozoklu

Oyuncu Åžebnem Bozoklu, evde geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda ayak parmaklarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±

Güzel oyuncu Åžebnem Bozoklu, sol ayaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. Kazadan sonra çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± "Dün gece önce kanepeye oradan sehpaya vurmak suretiyle güzelce kÄ±rdÄ±m sol ayaÄŸÄ±mÄ±n parmaklarÄ±nÄ±. Aferin bana. Yine ÅŸampiyon Åžebo" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Bozoklu mesajÄ±nÄ± "GüleceÄŸiz tabi, ya ne yapacaktÄ±k" diyerek tamamladÄ±. Oyuncunun takipçileri de Bozoklu'ya "geçmiÅŸ olsun" mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±rdÄ±. BazÄ± takipçileri ise bu kazayÄ± nazar olarak nitelendirdi.

 

 

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