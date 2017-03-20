Ä°tiraf etti Afrodit'in yeni sevgilisinin yaÅŸÄ±nÄ± duyan ÅŸok oluyor

Banu Alkan bir televizyon programÄ±nda 6 aydÄ±r devam eden bir iliÅŸkisi olduÄŸunu ve sevgilisinin kendisinden 27 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunu itiraf etti.

Bir döneme damga vuran seksi ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Banu Alkan Kanal D'nin 'Renkli Sayfalar' programÄ±nda yeni aÅŸkÄ±nÄ± itiraf etti. Alkan yeni sevgilisinin kendisinden tam 27 yaÅŸ küçük olduÄŸunu söyledi. 58 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Banu Alkan, 31 yaÅŸÄ±nda birini buldu. Bunu 'Renkli Sayfalar' programÄ±nda itiraf eden seksi ÅŸarkÄ±cÄ± programÄ±n sunucularÄ± Åžule Zeybek ve Lerzan Mutlu'yu ÅŸoke etti. Banu Alkan, yeni sevgilisinin baÅŸ harfinin "M" ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisinin Los Angeles'da okuduÄŸunu söyledi. AÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf eden Alkan, "yeni sevgilisiyle çok az yaÅŸ farkÄ±m var" dedi. Banu Alkan, 31 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi ile 6 aydÄ±r birlikte olduklarÄ±nÄ± ve evlenmek istediklerini söyledi.