Pop kraliÃ§esi Demet AkalÄ±n'Ä±n son paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶renlerin nutku tutuldu

Otizmli Ã§ocuklar iÃ§in dÃ¼zenlenen bir etkinlikte kÄ±zÄ±yla birlikte fotoÄŸraf Ã§ektirdikten sonra paylaÅŸan Demet AkalÄ±n'a hayranlarÄ± eleÅŸtirilerde bulundu.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n kÄ±zÄ± Hira ile birlikte otizmli çocuklar için bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±. Etkinlilkten kare paylaÅŸmayÄ± ihmal etmeyen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n son halini görenler gözlerine inanamadÄ±. Demet AkalÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n ardÄ±ndan, takipçileri ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± yerden yere vuruldu. KÄ±yafetinden, yaÅŸlÄ± göstermesine kadar eleÅŸtirilen AkalÄ±n, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Orhan Gencebay'Ä±n eÅŸi Sevim Emre'ye benzetildi. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta gözlüklerini çÄ±karmamasÄ± dikkat çekti. AkalÄ±n'Ä± gözlükler bile kurtaramadÄ±.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m: