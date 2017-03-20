Survivor Eser West'ten canlÄ± yayÄ±na damga vuran itiraf

Survivor'a veda eden Eser West, Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Adem'e sempati duyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Reyting rekorlarÄ± kÄ±ran 'Survivor 2017'nin renkli isimlerinden Eser West, ünlüler takÄ±mÄ±ndan hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±ya sempati duyduÄŸunu açÄ±kladÄ±. AçlÄ±ÄŸa dayanamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Survivor adasÄ±na veda eden Eser West, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programÄ±na konuk oldu. Ünlüler takÄ±mÄ±nda hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±ya sempati duyduÄŸu sorulan Eser West, "Adem'le (KÄ±lÄ±ççÄ±) daha önce hiç muhabbetim olmamÄ±ÅŸtÄ±. Üçüncü oyunumuza çÄ±karken 'KazasÄ±z belasÄ±z inÅŸallah. BaÅŸarÄ±lar' dedim. 'SaÄŸol kardeÅŸim' karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Ona 'Seni seviyorum, sempati duyuyorum' dedim. 'Eyvallah sen de iyisin' diye cevapladÄ±" ifadelerini kullandÄ±. Eser West, "Survivor'u bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±n için piÅŸman mÄ±sÄ±n?" sorusunu da "Åžimdi 'KeÅŸke dayanabilseydim' diyorum. KeÅŸke açlÄ±k beni kÄ±sÄ±tlamasaydÄ±. Survivor'Ä± daha önce izlemiyordum, geri geldiÄŸimde takÄ±mÄ±mÄ± izlemeye baÅŸladÄ±m. Mesela Ogeday yarÄ±ÅŸÄ±rken çok heyecanlanÄ±yorum. Hakikaten heyecan verici bir ÅŸey" diye yanÄ±tladÄ±.