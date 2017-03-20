Ä°vana geri dÃ¶ndÃ¼ Nurella cevabÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Nur YerlitaÅŸ ile kavgasÄ±ndan sonra programdan kovulduÄŸu sÃ¶ylenen Ä°vana Sert'in programa geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine YerlitaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± Ã§ok konuÅŸuldu.

Nur YerlitaÅŸ'la tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ÅŸte Benim Stilim'den ayrÄ±lan Ivana Sert hayranlarÄ±nÄ±n yüzünü güldürdü ve geri döndü. YarÄ±ÅŸmanÄ±n yeni bölümleri için çekimlere baÅŸlayan Sert, program esnasÄ±nda çekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Nurella'nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ivana Sert'in dönüÅŸüyle ilgili olup olmadÄ±ÄŸÄ± ise merak konusu haline geldi.





Ä°ÅŸte Nur YerlitaÅŸ'Ä±n Instagram'daki o paylaÅŸÄ±mÄ±:



