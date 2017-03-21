Tarkan'Ä±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz gerÃ§eÄŸi deÄŸiÅŸtirmedi

Megastar Tarkan'Ä±n Ä°stanbul BayrampaÅŸa'daki arsasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden belediye kavÅŸak geÃ§irdi. SanatÃ§Ä± itiraz etse de herhangi bir sonuÃ§ alamadÄ±

Tarkan'Ä±n patronu olduÄŸu H.Ä°.T.T. Müzik Prodüksiyon Åžirketi'ne ait olan 5 bin 283 metrekarelik arazi için 2014'te istenilen imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi talebine Ä°BB, 17 Mart günü son noktayÄ± koydu.

Mevcut imar planÄ±na göre Tarkan'a ait arazinin 1720 metrekaresi çocuk bahçesi, 1150 metrekaresi yol, 2 bin 13 metrekaresi de konut yapÄ±labilecek durumdaydÄ±. Ä°BB'den plan deÄŸiÅŸikliÄŸi talep eden Tarkan arazisine önce akaryakÄ±t istasyonu sonra otel yapmak istedi. Her iki talebi de olumsuz yanÄ±t aldÄ±.

2016'da Ä°BB, Tarkan'Ä±n arazisi için baÅŸka bir proje geliÅŸtirdi. Tarkan'Ä±n arazisine kavÅŸak yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Plan deÄŸiÅŸikliÄŸi 13 MayÄ±s 2016'da onaylandÄ±. Plana H.Ä°.T.T. Müzik adÄ±na itiraz edildi. Ä°tiraz, 17 Mart tarihli Ä°BB Meclis oturumunda oya sunuldu. Tarkan'Ä±n itirazÄ± reddedildi.