Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/03/2017 07:50

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West'ten Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± itirafÄ±

Eser West

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±na aÃ§lÄ±ÄŸa dayanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek veda eden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West Survivor Panorama programÄ±nda Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan sevdiÄŸi insanÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Bu yÄ±l Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±na damga vuran ve kendi isteÄŸiyle adaya veda eden Eser West, ünlüler takÄ±mÄ±ndan hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±ya sempati duyduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Eser West Adem KÄ±lÄ±ççÄ± itirafÄ± geldi. Ä°ÅŸte Eser West’in Adem KÄ±lÄ±ççÄ± için söyledikleri: “Adem’le (KÄ±lÄ±ççÄ±) daha önce hiç muhabbetim olmamÄ±ÅŸtÄ±. Üçüncü oyunumuza çÄ±karken ‘KazasÄ±z belasÄ±z inÅŸallah. BaÅŸarÄ±lar’ dedim. ‘SaÄŸol kardeÅŸim’ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Ona ‘Seni seviyorum, sempati duyuyorum’ dedim. ‘Eyvallah sen de iyisin’ diye cevapladÄ±” ifadelerini kullandÄ±.”

 
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