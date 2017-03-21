Survivor'da bu hafta dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kim kazandÄ± hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±lar eleme adayÄ±

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor'da bu hafta her iki dokunulmazlÄ±k oyununu da Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± kaybetti. Bu yÃ¼zden 4 yarÄ±ÅŸmacÄ± elenmek Ã¼zere aday oldu

Survivor'da bu hafta ünlüler takÄ±mÄ± her iki dokunulmazlÄ±k oyununu da kaybederken elenmek üzere aday dört ismi çÄ±kardÄ±lar. Cuma akÅŸamÄ± adÄ± en çok yazÄ±lan kiÅŸi Åžahika olmuÅŸtu. Bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan Adem KÄ±lÄ±ççÄ± ise Sedat'Ä± potaya koydu.

Dün akÅŸam bir oyun daha kaybeden ünlüler takÄ±mÄ± en çok PÄ±nar'Ä±n adÄ±nÄ± yazdÄ±. AdÄ± neredeyse her hafta elenmek üzere yazÄ±lan Sabriye bu kez bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazarak Furkan'Ä±n adÄ±nÄ± verdi.

ÅžAHÄ°KA: AKINTIYA KARÅžI YÜZMEYE DEVAM EDECEÄžÄ°M

"Bugün kötü bir maÄŸlubiyet aldÄ±k. Çok daha iyi olabileceÄŸimi düÅŸünürken tam istediÄŸim bir türlü gerçekleÅŸmedi. Hiçbir oyunun garantisi yok. DüÅŸmüÅŸken ataÄŸa geçebiliyorsunuz. Kriterlerim baÅŸarÄ±dan çok performans üzerinden olabiliyor. Bu zamana kadar baÅŸarÄ±larÄ±mda mükemmel bir ekiple hareket ettim. Birbirinin açÄ±ÄŸÄ±nÄ± arayan böyle bir ekiple hiç olmamÄ±ÅŸtÄ±m. Kendimi yalÄ±tmam gerekiyor. Bana özgür kÄ±z diyorlar. Kendi kendime sahilde dolaÅŸÄ±yorum. Burada kaldÄ±ÄŸÄ±m sürece mücadeleye devam edeceÄŸim. ArkadaÅŸlarÄ±m bana 'sen akÄ±ntÄ±ya karÅŸÄ± yüzmeye devam et' demiÅŸler. Böyle olacak.

SEDAT: BÖYLE GÄ°DERSE 5 KÄ°ÅžÄ°YE DÜÅžECEÄžÄ°Z.

Daha önce potada oldum. Bir tanesi kendi isteÄŸim, diÄŸeri ÅŸahsi bir meseleydi. Böyle giderse 5 kiÅŸiye kadar düÅŸeceÄŸiz. Böyle giderse zaten kaybetmeye devam edeceÄŸiz. Kalmak istiyorum. AmaçlarÄ±m var. KÄ±brÄ±s'a kadar gitmek tek dileÄŸim. Daha önce 2 kere potadan çÄ±kardÄ±lar. Atsalar da atmasalar da hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun.

PINAR: SIRTIMA TEKMEYÄ° YERÄ°M

"Ä°smimin çÄ±kmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m. Geçen haftadan sonra zaten ÅŸaÅŸÄ±rmam. bugün beni Sabriye'ye yanaÅŸmakla suçlayan kiÅŸileri, ÅŸimdi Sabriye'ye yanaÅŸmÄ±ÅŸ görmek beni ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Kalmak istiyorum. Sevenlerime güveniyorum. BaÅŸka bir çarem yok. Buradaki insanlara güvenmeye kalksam Sparta filmindeki gibi (300 SpartalÄ±) sÄ±rtÄ±ma tekmeyi yerim. Sabriye'yi tebrik ediyorum. BazÄ± kiÅŸileri korkuttu."

FURKAN: HEPÄ°MÄ°Z GÖNÜLLÜ OLARAK GELDÄ°K

"Ä°lk defa potadayÄ±m. Sabriye'ye kÄ±rgÄ±n deÄŸilim. Kimseyi kötülemeyeceÄŸim. Zaten az kiÅŸi kaldÄ±k. Ben baÅŸtan beri söylüyorum. Burada ünlüler ve gönüllüler olarak geldik ama aslÄ±nda hepimiz gönüllü olarak geldik. Buraya kiÅŸisel rekorlarÄ±mÄ±, baÅŸarÄ±larÄ±mÄ± anlatmaya gelmedim. Ben gerçek Furkan olarak geldim, kendimi göstermek için geldim. Beni buraya yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlarsa oy atarlarsa sevinirim."