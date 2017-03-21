Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/03/2017 08:09

Arka Sokaklar'da Mesut ve HÃ¼snÃ¼ Ã¶lÃ¼yor mu 434. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

hÃ¼snÃ¼ ve mesut komiser

Kanal D'in bÃ¼yÃ¼k beÄŸeniyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'Ä±n 434. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde heyecan dolu anlar yaÅŸanacak

Kanal D'nin sevilen dizisi ' Arka Sokaklar'Ä±n 434. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Mesut komiser teröristlerin eline düÅŸen oÄŸlunu kurtarÄ±rken vuruluyor. Hüsnü komiser de kÄ±zÄ±nÄ±n gizlice evlendiÄŸini görünce kalp krizi geçiriyor.

RIZA BABA'NIN EKÄ°BÄ°NDE KARA BULUTLAR DOLAÅžIYOR

' Arka Sokaklar'Ä±n yeni bölümünde hem Mesut komiserin hem de Hüsnü komiserin durumu kritik. Adeta  RÄ±za Baba'nÄ±n ekibinde kara bulutlar dolaÅŸÄ±yor. OÄŸlunu kurtarmaya çalÄ±ÅŸan Mesut komiser teröristler tarafÄ±ndan vuruluyor.

HÜSNÜ KOMÄ°SERÄ°N KIZI GÄ°ZLÄ° GÄ°ZLÄ° EVLENÄ°YOR

Hüsnü komiserin kÄ±zÄ± ZeliÅŸ ailesinden gizli gizli evleniyor. NikahÄ± basan Hüsnü komiser kÄ±zÄ±nÄ±n bu hareketine dayanamayÄ±p kalp krizi geçiriyor.

'ARKA SOKAKLAR'IN YENÄ° BÖLÜMÜ 24 MART'TA

' Arka Sokaklar'Ä±n yeni bölümü 24 Mart Cuma günü  Kanal D ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸacak.,

 

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