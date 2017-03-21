AÅŸÄ±k Veysel ÅžatÄ±roÄŸlu vefatÄ±nÄ±n 44. yÄ±lÄ±nda anÄ±lacak

Usta halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel ÅžatÄ±roÄŸlu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 44. yÄ±lÄ±nda anÄ±lacak

AÅŸÄ±klÄ±k geleneÄŸinin en büyük temsilcilerinden halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in vefatÄ±nÄ±n 44. yÄ±l dönümünde "AÅŸÄ±k Veysel’i Anma Konseri" düzenlenecek.Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Kültür Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kültürel Etkinlikler MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen etkinlik, 21 Mart'ta, Ä°BB Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda gerçekleÅŸtirilecek.

AÅžIK VEYSEL ÅžATIROÄžLU KÄ°MDÄ°R?

Duygu ve düÅŸüncelerini saz çalarak dile getiren AÅŸÄ±k Veysel ÅžatÄ±roÄŸlu, 1894'te Sivas'Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilçesine baÄŸlÄ± Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi. AsÄ±l adÄ± Veysel ÅžatÄ±roÄŸlu olan sanatçÄ±nÄ±n iki kÄ±z kardeÅŸi, çiçek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÅŸÄ±k Veysel de 7 yaÅŸÄ±nda aynÄ± hastalÄ±ktan dolayÄ± gözlerini kaybetti.

BabasÄ±nÄ±n kendisine oyalanmasÄ± için aldÄ±ÄŸÄ± sazla önce baÅŸka ozanlarÄ±n türkülerini çalmaya baÅŸlayan sanatçÄ±, daha sonra Ahmet Kutsi Tecer'in teÅŸvikiyle kendi türkülerini yazÄ±p söyledi.

ÇamÅŸÄ±hlÄ± Ali ve Molla Hüseyin adlÄ± saz ustalarÄ±ndan ders alan Veysel ÅŸiirlerinde, yurt sevgisi, kardeÅŸlik, birlik, dünyanÄ±n geçiciliÄŸi, ölüm ve sevgi temalarÄ±nÄ± iÅŸledi. Veysel, bir dönem Türkiye'yi dolaÅŸarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

20. yüzyÄ±l aÅŸÄ±k halk edebiyatÄ±nÄ±n önemli temsilcilerinden biri olan AÅŸÄ±k Veysel'in deyiÅŸleri, 1970'li yÄ±llarda Hümeyra, Fikret KÄ±zÄ±lok ve Esin AfÅŸar gibi bazÄ± müzisyenler tarafÄ±ndan da düzenlendi. Veysel'in ÅŸiirleri, "DeyiÅŸler", "SazÄ±mdan Sesler", "Dostlar Beni HatÄ±rlasÄ±n" isimli kitaplarÄ±nda toplandÄ±.