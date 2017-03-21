ÃœnlÃ¼ oyuncu Bayri eteÄŸini gÃ¶sterdi en kapalÄ± halim bu dedi

Oyuncu Mehtap Bayri, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte kutladÄ±ÄŸÄ± yeni yaÅŸÄ±nda giydiÄŸi derin yÄ±rtmaÃ§lÄ± eteÄŸiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

Oyuncu Mehtap Bayri, 40'Ä±ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla kutladÄ±. Bayri düzgün fiziÄŸi ile çok daha genç gösteriyordu. Derin yÄ±rtmaçlÄ± mini eteÄŸiyle dikkat çeken oyuncu, "Bu kapalÄ± halim" diye espri yaptÄ±. Karaköy'deki Ferah Teras'ta yapÄ±lan doÄŸum günü partisine Hande Soral, Eda Özerkan-Timur Acar, Rojda Demirer, Nursel Köse gibi ünlü isimler katÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte Mehtap Bayri'nin o hali: