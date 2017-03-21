HayÄ±r oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Åževket Ã‡oruh diziden ayrÄ±lÄ±yor mu

Arka Sokaklar dizisinde oynayan Åževket Ã‡oruh, Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin hayÄ±r oyu kullanmasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kovulmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k "Beni de kovun" dedi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'Ä±n yayÄ±nlanan yeni bölüm fragmanÄ±nda Mesut komiserin vurulmasÄ± "Åževket Çoruh diziden ayrÄ±lÄ±yor" dedikodularÄ±nÄ± alevlendirdi. GeçtiÄŸimiz günlerde Kanal D sabah haberleri sunucusu Ä°rfan DeÄŸirmenci, referandum da 'hayÄ±r' oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± ile görevden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Konuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±mda bulunan Åževket Çoruh, "ben de hayÄ±r diyorum beni de kovun" ifadelerine yer vermiÅŸti. Dizinin bu hafta yayÄ±nlanacak yeni bölüm fragmanÄ±nda vurulan Åževket Çoruh'un diziden ayrÄ±lacaÄŸÄ± yönünde dedikodular alevlendi. Ünlü oyuncu, özellikle sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± siyasi paylaÅŸÄ±mlarla dikkat çekiyor.