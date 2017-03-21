ÃœnlÃ¼ oyuncu Åževket Ã‡oruh varÄ±nÄ± yoÄŸunu bu harabeye yatÄ±rdÄ±

Arka Sokaklarda oynayan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Åževket Ã‡oruh, klasik araba merakÄ±nÄ± yarÄ±da kesip tÃ¼m parasÄ±nÄ± bir tiyatro aÃ§mak iÃ§in harcadÄ±.

Åžimdilerde Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde Mesut komiser karakterine hayat veren Åževket Çoruh, 22 yÄ±llÄ±k birikimini tiyatroya yatÄ±rdÄ±! YÄ±llardÄ±r bir tiyatro açmayÄ± planlayan ünlü oyuncu, hayalini gerçekleÅŸtirmek için varÄ±nÄ± yoÄŸunu sattÄ±. Habertürk'te yer alan habere göre; Tutkunu olduÄŸu 7 klasik otomobilini, 3 evini elden çÄ±karÄ±p 7 milyon TL kredi çeken Çoruh, iÅŸe KadÄ±köy'deki eski bir sinemanÄ±n mülkünü satÄ±n alarak baÅŸladÄ±. Harabe halindeki sinemayÄ± sÄ±fÄ±rdan tiyatroya dönüÅŸtüren Åževket Çoruh, Baba Sahne adÄ±nÄ± verdiÄŸi mekân için toplamda 17 milyon TL harcadÄ±.

Ä°ÅŸte o harabe alanÄ±n inÅŸaat fotoÄŸrafÄ±: