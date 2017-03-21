Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/03/2017 12:29

Ã‡eÃ§en liderinin modacÄ± kÄ±zÄ± defilesinde gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±

Ã§eÃ§en lideri kÄ±zÄ±

Ã‡eÃ§enistan Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± oluÅŸturduÄŸu yeni bir markasÄ±nÄ± dÃ¼zenlediÄŸi defilesinde tanÄ±ttÄ±

Çeçenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Ahmed Kadirov'un kÄ±zÄ± AyÅŸat Kadirova, annesinden devraldÄ±ÄŸÄ± modaevini, kendi yarattÄ±ÄŸÄ± yeni marka ile büyütüyor. 18 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸat, "Firdaws" isimli geleneksel çizgideki kadÄ±n giyim markasÄ±nÄ±n özel koleksiyonunu Rusya'nÄ±n Grozni ÅŸehrinde bir defilede tanÄ±ttÄ±.

 

 

Defileyi, Ramzan Kadirov ve eÅŸi Medni Kadirova'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°talyan tasarÄ±mcÄ± Stefano Ricci de izledi. Rusya'da sahne dünyasÄ±nÄ±n pek çok ünlü ismi de defilede buluÅŸtu. AyÅŸat Kadirova, koleksiyonda Çeçen motiflerine yer vermeye özel önem verdiÄŸini söyledi. Defilernin ardÄ±ndan konserler ve yerel danslarla görkemli gece noktalandÄ±.

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