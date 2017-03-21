ModacÄ± Nur YerlitaÅŸ Ä°ÅŸte Benim Stilim yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ± mÄ±

Ä°ÅŸte Benim Stilim'de jÃ¼ri Ã¼yeliÄŸi yapan Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Nur YerlitaÅŸ'Ä±n programdan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialara yapÄ±mcÄ±dan aÃ§Ä±klama geldi

UçankuÅŸ'un haberine göre; ünlü modacÄ± Nur YerlitaÅŸ, dün gece yapÄ±lan çekimler sonrasÄ± doÄŸruca hastaneye gitti. Nurella'nÄ±n, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek artÄ±k programa dönmek istemediÄŸi öÄŸrenildi.

Program yapÄ±mcÄ±larÄ± ise dün gece hastanede yattÄ±ktan sonra bu Sabah evine çÄ±kan YerlitaÅŸ'Ä±n bir hafta izinli olduÄŸunu söylediler.

GeçtiÄŸimiz hafta yarÄ±ÅŸmacÄ± Bahar Candan ile tartÄ±ÅŸan ünlü modacÄ±, ameliyat olduÄŸunu ve dikiÅŸlerine raÄŸmen jüride bulunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ivana Sert ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma günlerce konuÅŸulan Nur YerlitaÅŸ, birkaç gün önce yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°nstagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda ise "Yoruldum. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.