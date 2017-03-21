Hayat ÅžarkÄ±sÄ± dizisi bitti mi yÃ¶netmen aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Kanal D'de SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ekrana gelen dizi Hayat ÅžarkÄ±sÄ±nÄ±n yayÄ±n gÃ¼nÃ¼ ve yayÄ±n saati deÄŸiÅŸti

BaÅŸrollerini Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Most Production'Ä±n üstlendiÄŸi 'Hayat ÅžarkÄ±sÄ±' dizisinde gün deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildi.Kanal D’de yayÄ±nlanan ‘Hayat ÅžarkÄ±sÄ±’ dizisinin yayÄ±n günü deÄŸiÅŸti. Yönetmen Cem KarcÄ±, dizinin mayÄ±s ayÄ±na kadar her pazar saat 21.00’de ekrana geleceÄŸini açÄ±kladÄ±.KarcÄ±’nÄ±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±, dizinin hayranlarÄ± tarafÄ±ndan “Hayat ÅžarkÄ±sÄ± final yapÄ±yor” ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

Cem KarcÄ±’nÄ±n sosyal medya mesajÄ± ÅŸöyle:

"Sevgili Hayat ÅžarkÄ±sÄ± ailesi. Evet günümüz deÄŸiÅŸti. 2 Nisan'dan itibaren 48. bölümümüzle ‘Bodrum MasalÄ±' dizisinden hemen sonra saat 21.00'de özetsiz bölümlerimizle MayÄ±s sonuna kadar sizlerle beraberiz. AnlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z, desteÄŸiniz ve güzel dilekleriniz için ÅŸimdiden teÅŸekkürler! UnutmayÄ±n biz büyük bir aileyiz"