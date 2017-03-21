Esra Erol oyunculuÄŸa gÃ¶z kÄ±rptÄ±

Ä°talyan Åžef Danilo Zannaâ€™nÄ±n â€˜Komedi Spaghettiâ€™ adlÄ± programÄ±na konuk olan sunucu Esra Erol, kariyerine dair Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

10 yÄ±ldan bu yana ekranlarda evlilik programÄ± sunan güzel sunucu Esra Erol, kariyer planÄ± ile ilgili de konuÅŸtu.

"OYUNCULUK YETENEÄžÄ°M VAR MI BÄ°LMÄ°YORUM"

Esra Erol, Danilo'nun "Seni bir filmde görmek isterim" sözlerine "Åžimdiye kadar gelen tekliflere hep 'hayÄ±r' diyordum. Ama ÅŸu anda içimde büyük bir istek var. Tabii ki yapabilir miyim, öyle bir yeteneÄŸim var mÄ± bilmiyorum" diyerek yanÄ±t verdi.Erol "Ä°nsanÄ±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± hem senarist olacak, hem yazar olacak, hem film çekecek , hem de rol vermeyecek. Bu nasÄ±l ÅŸey!" diyerek yakÄ±n dostu Gupse Özay'a mesaj gönderdi.