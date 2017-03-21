Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/03/2017 15:24

Esra Erol oyunculuÄŸa gÃ¶z kÄ±rptÄ±

Esra Erol

Ä°talyan Åžef Danilo Zannaâ€™nÄ±n â€˜Komedi Spaghettiâ€™ adlÄ± programÄ±na konuk olan sunucu Esra Erol, kariyerine dair Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

10 yÄ±ldan bu yana ekranlarda evlilik programÄ± sunan güzel sunucu Esra Erol, kariyer planÄ± ile ilgili de konuÅŸtu.

"OYUNCULUK YETENEÄžÄ°M VAR MI BÄ°LMÄ°YORUM"

Esra Erol, Danilo'nun "Seni bir filmde görmek isterim" sözlerine "Åžimdiye kadar gelen tekliflere hep 'hayÄ±r' diyordum. Ama ÅŸu anda içimde büyük bir istek var. Tabii ki yapabilir miyim, öyle bir yeteneÄŸim var mÄ± bilmiyorum" diyerek yanÄ±t verdi.Erol "Ä°nsanÄ±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± hem senarist olacak, hem yazar olacak, hem film çekecek , hem de rol vermeyecek. Bu nasÄ±l ÅŸey!" diyerek yakÄ±n dostu Gupse Özay'a mesaj gönderdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Åžahan GÃ¶kbakar

Åžahan GÃ¶kbakar kÄ±zÄ± ile Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ± sosyal medya sallandÄ±

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, sosyal medya hesabÄ±ndan yeni doÄŸan kÄ±zÄ± Ela ile ilk karesini paylaÅŸtÄ±

hÃ¼lya rafet program

Rafet El Roman'dan eski eÅŸlerini Ã§Ä±ldÄ±rtacak samimi itiraf

Rafet El Roman AvÅŸar kÄ±zÄ±nÄ±n sunduÄŸu programda "kadÄ±nlar senin iÃ§in ne ifade ediyor" sorusuna verdiÄŸi cevap ile eski eÅŸlerini kÄ±zdÄ±racak.

nur yerlitaÅŸ

Ä°vana Sert'in dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine hastanelik olan Nurella istifa mÄ± etti

Ä°vana Sert ile kavga eden Nur YerlitaÅŸ dayanamayÄ±p programÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±