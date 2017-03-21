Ä°vana Sert'in dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine hastanelik olan Nurella istifa mÄ± etti

Ä°vana Sert ile kavga eden Nur YerlitaÅŸ dayanamayÄ±p programÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

'Ä°ÅŸte Benim Stilim' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda sular durulmuyor. Geçen hafta Ä°vana Sert ile tartÄ±ÅŸan Nur YerlitaÅŸ programÄ± bÄ±raktÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan YerlitaÅŸ'Ä±n izinli olduÄŸu iddia edilse de ünlü modacÄ± programa geri dönmek istemediÄŸini söyledi.

NUR YERLÄ°TAÅž HASTANELÄ°K OLDU

'Ä°ÅŸte Benim Stilim' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar dinmek bilmiyor. Nur YerlitaÅŸ dün gece yarÄ±sÄ± ani bir kararla jürisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± "Ä°ÅŸte Benim Stilim" yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±, hastaneye yattÄ±, yapÄ±mcÄ±sÄ± "izinli" dedi. Nur YerlitaÅŸ, geçtiÄŸimiz hafta jüri üyesi Ivana Sert'le tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak ardÄ±ndan yapÄ±mcÄ±lar araya girince geçici bir barÄ±ÅŸ saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak belli ki bu barÄ±ÅŸ uzun sürmedi.

Kaynak: UçankuÅŸ